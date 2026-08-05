Brazil hạ cấp quan hệ với Argentina, căng thẳng ngoại giao với Mỹ

Brazil ngày 5/8 chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao với Argentina xuống cấp đại biện lâm thời, trong khi căng thẳng với Mỹ cũng gia tăng sau khi Washington thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Mỹ, đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất của Brazil trong thời gian gần đây.

Chính phủ Brazil tuyên bố Đại sứ Julio Bitelli sẽ không trở lại Buenos Aires và quan hệ với Argentina sẽ tạm thời được duy trì ở cấp đại biện lâm thời.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei tiếp tục công kích người đồng cấp Luiz Inácio Lula da Silva trên truyền hình bằng những ngôn từ nặng nề.

Ngoại trưởng Mauro Vieira đã triệu Đại sứ Argentina tại Brazil Daniel Raimondi để trao công hàm phản đối. Đến nay, Bộ Ngoại giao Argentina chưa đưa ra bình luận chính thức.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ gia tăng từ cuối tháng trước, khi ông Milei công khai ủng hộ ứng cử viên đối lập Flavio Bolsonaro trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil dự kiến diễn ra vào tháng 10.

Brazil từng triệu hồi Đại sứ Bitelli về nước để tham vấn. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ông Milei nhậm chức, Brazil chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao với Argentina.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Washington Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Washington cho biết quyết định này nhằm đáp trả việc Brazil chưa chấp thuận ông Daniel Perez, ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử, đồng thời từ chối cấp thị thực cho hai quan chức Mỹ hồi tháng trước. Mỹ khẳng định sẽ khôi phục thị thực cho bà Viotti nếu vấn đề được giải quyết.

Đáp lại, Văn phòng Tổng thống Lula da Silva lên án động thái của Mỹ là "một bước leo thang có chủ đích" trong các biện pháp gây sức ép đối với Brazil và cho rằng quyết định này mang động cơ chính trị.

Brazil cũng cáo buộc Washington can thiệp vào tiến trình bầu cử tổng thống nước này, trong khi Mỹ bác bỏ cáo buộc này và khẳng định vẫn mong muốn duy trì quan hệ "tôn trọng và hợp tác" với Brazil./.

Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Brazil-Argentina Chính phủ Brazil triệu hồi Đại sứ tại Argentina về nước sau bài phát biểu của Tổng thống Argentina Javier Milei mà Brazil cho là nhắm vào Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva và các thể chế nước này.