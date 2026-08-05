Dòng vốn FDI vào Quảng Ninh chuyển dịch tích cực về chất lượng

Trong 7 tháng năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút hơn 1,095 tỷ USD dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt xa tiến độ kế hoạch đề ra. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của địa phương là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tin cậy đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu kinh tế, khu công nghiệp địa bàn tỉnh đạt trên 42.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đóng góp hơn 1,095 tỷ USD.

Không chỉ gia tăng về quy mô, dòng vốn FDI vào Quảng Ninh còn ghi nhận sự chuyển dịch tích cực về mặt chất lượng. Địa phương ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp xanh, điện tử, năng lượng sạch, logistics và các ngành có giá trị gia tăng lớn, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Đạt được kết quả vượt bậc trên là nhờ tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh tập trung tiếp cận trực tiếp các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phát huy vai trò kết nối từ chính các doanh nghiệp FDI đang hoạt động thành công tại địa phương.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về quỹ đất sạch, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Lợi thế cạnh tranh nổi bật của Quảng Ninh tiếp tục đến từ cải cách hành chính mạnh mẽ và tư chuyển đổi từ "giải quyết thủ tục" sang "đồng hành cùng nhà đầu tư."

Hiện tại, thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư đã được cắt giảm trên 32%; 100% thủ tục đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình và phi địa giới.

Trong 7 tháng, cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết đúng và trước hạn gần 2.000 hồ sơ, giúp tối ưu hóa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh xác định tạo lợi thế cạnh tranh bằng chất lượng môi trường đầu tư và hiệu quả phục vụ.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình từ khảo sát, chuẩn bị dự án đến triển khai vận hành; chủ động tháo gỡ khó khăn để các dự án sớm đi vào hoạt động, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng dòng vốn FDI thông qua việc kiên quyết rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ để tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư có năng lực và công nghệ hiện đại.

Đồng thời, tỉnh nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá như Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng, Khu kinh tế số và tri thức tự do, cơ chế phát triển đặc khu Vân Đồn... nhằm tiếp tục mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững./.

Nghị quyết 10-NQ/TW: Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp FDI Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thời gian chính là chi phí. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi khâu được đơn giản hóa đều góp phần gia tăng niềm tin vào môi trường đầu tư của Thủ đô.

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