Xã Tây Giang khai mạc Ngày hội văn hóa Cơ Tu lần thứ 1

Sáng 6/8, Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa Cơ Tu lần thứ 1 năm 2026 với chủ đề "Tây Giang ngày mới-Giai điệu ngày mùa."

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, nghệ nhân và người dân trên địa bàn tham dự.

Ngày hội diễn ra từ ngày 6 đến 8/8/2026, quy tụ 14 đội thi với hơn 550 nghệ nhân, diễn viên tham gia. Trong ba ngày, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức, tái hiện sinh động đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Điểm nhấn của ngày hội là các chương trình tái hiện lễ mừng lúa mới, trình diễn múa tung tung-da dá, giao lưu nói lý-hát lý, thi ẩm thực truyền thống, trình diễn nghề truyền thống, các trò chơi dân gian cùng không gian trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của miền núi.

Không chỉ giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, ngày hội còn tạo cơ hội để người dân các địa phương giao lưu, tăng cường sự gắn kết cộng đồng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang cho biết, việc tổ chức ngày hội nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu gắn với phát triển du lịch bền vững.

Ngày hội cũng là dịp tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu trên địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động, xã Tây Giang kỳ vọng quảng bá hình ảnh vùng đất và con người địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc./.

Nghi lễ tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu - phát huy giá trị văn hóa gắn du lịch Lễ hội khai năm tạ ơn rừng là một nghi lễ cộng đồng của người đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu (Đà Nẵng) mang ý nghĩa tri ân núi rừng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.