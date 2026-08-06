Tà áo truyền thống “đan kết” tình hữu nghị 50 năm Việt Nam-Thái Lan

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt tay Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan ông Sophon Zaram tại triển lãm, ở giữa là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bà Urawadee Sriphiromya (Ảnh: TH/Vietnam+)

Sáng 6/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ Ngoại giao Thái Lan-Việt Nam.” Sự kiện do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp bảo tàng thực hiện.

Triển lãm là một trong nhiều hoạt động chính thức nhằm kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), đồng thời dùng trang phục truyền thống như một cầu nối, phương tiện để tôn vinh tình hữu nghị bền chặt và sự gắn kết văn hóa giữa hai quốc gia.

Không gian triển lãm cô đọng trong khoảng 20 mẫu thiết kế áo dài Việt và chud (trang phục truyền thống) của phụ nữ Thái Lan.

Với Việt Nam, mỗi tà áo dài mang theo một hoặc nhiều cảm hứng văn hóa truyền thống lâu đời như làng nghề gốm Bát Tràng, họa tiết trên sắc phong thời Lê hay các hình tượng phương Đông đặc trưng… được truyền tải bằng kỹ thuật thêu tỉ mỉ và các chất liệu vải cao cấp như lụa tơ tằm.

Đại biểu, khách mời quốc tế chiêm ngưỡng áo dài Việt. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Còn với Thái Lan, đây là dịp quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống của phụ nữ Thái, đồng thời tôn vinh Hoàng Thái hậu Sirikit của Vương quốc Thái Lan, người ban tặng tám kiểu chud cho phụ nữ Thái Lan.

Sự kiện thêm phần ý nghĩa khi loạt chud đang được Chính phủ Vương quốc Thái Lan đề cử ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO trong năm 2026.

Tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao ý tưởng triển lãm, tôn vinh vai trò của phụ nữ và nghề dệt truyền thống, qua đó khẳng định những trang phục không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa, mà còn tượng trưng cho sợi dây kết nối giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Trưng bày trang phục truyền thống và biểu diễn kỹ thuật thêu tay của Thái Lan. (Ảnh: TH/Vietnam+)

“Đây vừa là biểu tượng của bản sắc văn hóa, của sự khéo léo và sức sáng tạo, vừa là cầu nối bền chặt giữa truyền thống và hiện đại ở hai nước, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ phát huy di sản mỗi quốc gia,” bà Nguyễn Thị Thanh nhận định.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn phát triển mới và tầm nhìn dài hạn, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong xây dựng những mối quan hệ ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Bà cũng tin rằng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước tiếp tục là nền tảng vững chắc, được vun đắp một cách bền bỉ qua nhiều thế hệ và là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: TH/Vietnam+)

Cũng tại lễ khai mạc triển lãm, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Thái Lan tại Việt Nam khẳng định triển lãm đã góp phần củng cố sự thấu hiểu giữa người dân hai nước qua văn hóa, góp phần củng cố mối Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bà cũng cho biết trong dịp này, Thái Lan và Việt Nam đã trao đổi thư chúc mừng cấp Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao, một lần nữa khẳng định ý nghĩa đặc biệt của quan hệ ngoại giao này cũng như quyết tâm vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan ông Sophon Zaram khẳng định bên cạnh những hợp tác giải quyết vấn đề chung như an ninh, quốc phòng, công nghệ, giáo dục… hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột then chốt và động lực thúc đẩy quan hệ ngoại giao này, đặc biệt khi hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, thúc đẩy kết nối giao thông thông suốt giữa Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Ông cũng đánh giá qua năm thập kỷ, quan hệ giữa hai nước đã vượt xa khuôn khổ hợp tác hai nước láng giềng trong cùng khu vực, từ đây sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh theo hướng Đối tác Chiến lược toàn diện và bền vững./.

Du khách Việt chụp ảnh kỷ niệm với nghệ sỹ Thái Lan trong loạt trang phục truyền thống, trang phục biểu diễn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)