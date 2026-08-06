Nhận định Việt Nam vs Campuchia: Vì sao thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giành ngôi đầu bảng?

Theo lịch thi đấu chính thức của ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nếu đi tiếp với ngôi đầu bảng A sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về, và xa hơn là trận chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Tối 7/8, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở đấu trường Đông Nam Á, ASEAN Cup 2026, với màn tiếp đón đối thủ Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận cuối bảng A.

Trong trường hợp giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại với sân Mỹ Đình, “Những Chiến binh Sao Vàng” gần như chắc chắn sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng A, khi đang “gác” đối thủ cùng điểm là Singapore, khoảng cách đến 7 đơn vị về hiệu số bàn thắng.

Theo lịch thi đấu chính thức của Ban Tổ chức, đội dẫn đầu bảng A sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về, và xa hơn là trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Nhìn lại lịch sử, đây là yếu tố mang lại vận may cho “Binh đoàn Rồng Vàng.” Ở hai kỳ giải được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà, vào các năm 2008 và 2018, đội tuyển Việt Nam đều lên ngôi vô địch, khi hòa Thái Lan 1-1 và thắng Malaysia với tỷ số tối thiểu 1-0, đều trên sân Mỹ Đình.

Lợi thế sân nhà ở vòng loại trực tiếp chắc chắn là yếu tố mà thầy Kim cùng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam muốn tận dụng, trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở kỳ giải lần này.

Với những lợi thế về sân nhà, phong độ và chất lượng đội hình, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm được đánh giá là “trong tầm tay” của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang sik.

Điều mà người hâm mộ chờ đợi sẽ là những toan tính hợp lý của “phù thủy Kim”, nhằm đảm bảo lực lượng tốt nhất, chuẩn bị cho chặng đua thể lực trước mắt với mật độ 3 ngày một trận, bắt đầu kể từ vòng bán kết./.

Nhận định Việt Nam vs Campuchia: 'Phù thủy Kim' sẽ xoay tua toan tính đường dài? Với việc chỉ cần giành thêm ít nhất một điểm là giành quyền vào bán kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ xoay tua đội hình nhằm đảm bảo lực lượng cho chặng đua đường dài ở ASEAN Cup 2026.