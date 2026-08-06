Futsal Việt Nam bất bại sau trận hòa khó tin trước chủ nhà Thái Lan

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 bằng trận hòa kịch tính 3-3 trước Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang và Nguyễn Đa Hải thay nhau lập công để giúp Việt Nam ngược dòng khó tin để giành điểm trước Thái Lan.

Trước cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam đang có phong độ rất ấn tượng với chuỗi ba trận bất bại, lần lượt hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1 và vượt qua Afghanistan 2-1.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà Thái Lan được đánh giá là thử thách lớn nhất của đội tuyển Futsal Việt Nam tại giải. Đội bóng của huấn luyện viên Rakpol Saenetnam không chỉ có lợi thế sân nhà mà đang có sự hưng phấn lớn sau khi đăng quang Giải futsal Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Indonesia ở trận chung kết.

Trước cuộc đối đầu với Việt Nam, Thái Lan cũng thể hiện sức mạnh bằng hai chiến thắng đậm 6-0 trước New Zealand và 6-1 trước Afghanistan.

Với lợi thế đó, đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và liên tục gây sức ép và tạo ra sự khác biệt ngay đầu trận đấu.

Đội tuyển Futsal Thái Lan chỉ mất đúng hai phút để có bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Atippong sau sai lầm của Trần Thái Huy để mở tỷ số cho Thái Lan.

Chỉ bốn phút sau, Panut cướp bóng thành công, vượt qua thủ môn Hồ Văn Ý trước khi nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn sau 6 phút thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Châu Đoàn Phát và Nguyễn Đa Hải đều có những cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Tấn công mà chưa có bàn gỡ, đội tuyển Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua thứ ba. Phút 14, Panut tiếp tục ghi bàn sau một pha chuyển đổi trạng thái nhanh, giúp Thái Lan khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

Nhận 3 bàn thua trong hiệp 2, huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm gia tăng sức ép khi bước vào hiệp 2.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nỗ lực của đội tuyển futsal Việt Nam được đền đáp ở phút 30 khi Châu Đoàn Phát khéo léo dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Phút 34, Từ Minh Quang tung cú sút quyết đoán, đưa tỷ số còn 2-3.

Chỉ ba phút sau, tiếp tục với chiến thuật power-play, Nguyễn Đa Hải dứt điểm chính xác, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục để san bằng tỷ số 3-3.

Những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3 sau màn rượt đuổi hấp dẫn.

Với kết quả này, đội tuyển Futsal Việt Nam hoàn tất giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 bằng thành tích bất bại. Qua 4 trận đấu, tuyển Việt Nam lần lượt hòa Nga 2-2, thắng New Zealand 4-1, vượt qua Afghanistan 2-1 và cầm hòa chủ nhà Thái Lan 3-3.

Chuỗi trận ấn tượng trước các đối thủ chất lượng là tín hiệu tích cực, cho thấy sự tiến bộ của thầy trò ông Diego Raul Giustozzi trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng sắp tới./.

Đội tuyển Futsal Việt Nam giành chiến thắng đậm tại giải đấu ở Thái Lan Sau trận hòa Nga 2-2, đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế ở Thái Lan bằng chiến thắng đậm 4-1 trước đội tuyển New Zealand.