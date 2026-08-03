ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam bước vào thử thách lớn nhất

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Bogor, trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026 tối 3/8 không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn "nóng" ngay từ các khán đài.

Toàn bộ vé vào sân Pakansari đã được bán hết nhiều giờ trước khi bóng lăn, hứa hẹn biến sân đấu có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi thành "chảo lửa."



Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận toàn bộ vé xem trận đấu đã được tiêu thụ và kêu gọi người hâm mộ đến sân sớm để tránh ùn tắc trong quá trình kiểm tra an ninh.

Ban tổ chức cũng bố trí khu vực riêng dành cho cổ động viên Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh bầu không khí được dự báo sẽ rất cuồng nhiệt.



Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quyết định cục diện bảng A.

Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, trong khi Việt Nam có 4 điểm.

Nếu giành chiến thắng, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ sớm đoạt vé vào bán kết. Ngược lại, tuyển Việt Nam cần 3 điểm để vượt lên và giành lại quyền tự quyết.



Bên cạnh lợi thế sân nhà, Indonesia còn nhận được sự đánh giá cao từ nhiều chuyên gia sau hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0). Tuy nhiên, các mô hình dự đoán lại đưa ra những kết quả trái ngược.

Theo chuyên trang Football Predictions AI, đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ tạo nên bất ngờ với chiến thắng ngay trên sân Pakansari.

Trong khi đó, mô hình thống kê của BeSoccer đánh giá cục diện cân bằng hơn khi Indonesia có 39,1% cơ hội giành chiến thắng, Việt Nam 37,5%, còn khả năng hai đội chia điểm là 23,4%. Tỷ số được đánh giá dễ xảy ra nhất nếu Việt Nam thắng là 2-1, còn nếu Indonesia thắng cũng là 2-1.



Phát biểu trước trận đấu, Huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là giành trọn 3 điểm.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Đây là trận đấu mang tính quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi hiểu sẽ rất khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách, nhưng toàn đội có đủ động lực để hướng tới chiến thắng."



Với áp lực từ gần 30.000 khán giả trên khán đài cùng tính chất quyết định của cuộc đọ sức, tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua không chỉ đối thủ trên sân mà còn cả bầu không khí rất nóng tại Pakansari nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup./.

Xem trực tiếp Indonesia-Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 trên kênh nào? Đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước Indonesia ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026 mới rộng cửa giành vé đi tiếp.

​

​