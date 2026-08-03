ASEAN Cup 2026: Indonesia tổn thất lực lượng trước trận quyết đấu tuyển Việt Nam

Chỉ còn ít giờ trước cuộc đối đầu được xem là "chung kết sớm" bảng A ASEAN Cup 2026 với tuyển Việt Nam, đội tuyển Indonesia liên tiếp đón những thông tin không mong muốn về lực lượng.

Truyền thông nước này đánh giá đây là bài toán không nhỏ đối với huấn luyện viên John Herdman trong nỗ lực giành quyền đi tiếp.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Bogor, tờ BolaSport cho biết trung vệ đội trưởng Jay Idzes gần như chắc chắn vắng mặt sau chấn thương trong trận gặp Timor Leste.

Trong khi đó, tiền vệ Thom Haye - "bộ não" ở tuyến giữa của Indonesia - cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau khi phải tập riêng trong những buổi gần đây.

Giới chuyên môn Indonesia cho rằng việc mất hoặc không có được phong độ tốt nhất của 2 trụ cột sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà, nhất là trước một tuyển Việt Nam được đánh giá giàu kinh nghiệm và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Tờ Kompas nhận định tuyển Việt Nam vẫn là đối thủ khó chịu nhất bảng A, bất chấp trận hòa Singapore ở lượt đấu trước. Theo đánh giá của báo này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik sở hữu hàng thủ tổ chức tốt, lối chơi kỷ luật và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Trong khi đó, CNN Indonesia cho rằng Indonesia cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn đánh bại tuyển Việt Nam. Dù ghi nhiều bàn thắng ở hai lượt trận đầu, đội bóng Xứ vạn đảo vẫn để lộ những thời điểm bế tắc trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Huấn luyện viên John Herdman cũng tỏ ra thận trọng khi nhấn mạnh tuyển Việt Nam là đội bóng có chất lượng hàng đầu khu vực và luôn biết cách tạo khác biệt trong những trận cầu lớn.

Nhà cầm quân người Canada khẳng định Indonesia phải duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn giành kết quả thuận lợi trên sân Pakansari.

Về phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng đang gấp rút hoàn thiện những phương án cuối cùng. Sau trận hòa Singapore, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ điều chỉnh hàng công nhằm cải thiện khả năng dứt điểm, đồng thời chuẩn bị các phương án hóa giải những mũi nhọn của Indonesia.

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra tối 3/8 được xem là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Với cả hai đội, đây không chỉ là cuộc cạnh tranh 3 điểm mà còn là màn so tài có thể định đoạt cục diện của bảng A./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 3/8: Việt Nam quyết đấu Indonesia Đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trong trận quyết đấu trên sân Indonesia mới rộng cửa giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

​