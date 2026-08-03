Làn sóng phản đối lan khắp châu Âu, FIFA đối diện yêu cầu cải tổ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, làn sóng phản đối nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang lan rộng tại châu Âu sau khi FIFA buộc phải rút lại kế hoạch bán một phần quyền thương mại các giải đấu cho nhà đầu tư tư nhân.

Từ Đức, Anh, Đan Mạch đến Hà Lan, nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia không chỉ chỉ trích đề xuất gây tranh cãi mà còn đồng loạt kêu gọi cải tổ cơ chế quản trị của FIFA, cho rằng niềm tin đối với ban lãnh đạo hiện nay đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) Bernd Neuendorf cho rằng toàn bộ quá trình xây dựng và rút lại đề xuất cần được làm rõ.

Ông cáo buộc Chủ tịch FIFA đã hành động "độc đoán, thiếu minh bạch và cuối cùng là vô trách nhiệm," đồng thời nhấn mạnh vấn đề không chỉ nằm ở việc một đề xuất bị hủy bỏ mà còn ở cách thức điều hành và ra quyết định trong bộ máy lãnh đạo FIFA.

Ông Neuendorf khẳng định DFB sẽ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng các liên đoàn thành viên khác để thúc đẩy một mô hình quản trị mới, trong đó các quyết định quan trọng phải được thảo luận công khai và thông qua tại các cơ quan có thẩm quyền, thay vì phụ thuộc vào cách điều hành tập trung của ban lãnh đạo FIFA.

Lập trường của DFB nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhiều liên đoàn bóng đá châu Âu. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) kêu gọi FIFA tiến hành rà soát toàn diện cơ chế quản trị và hoạt động lãnh đạo nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự đồng thuận trong quá trình ra quyết định.

Tại Đan Mạch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (DBU) Jesper Moller tuyên bố không còn đặt niềm tin vào ông Infantino, đồng thời khẳng định việc FIFA rút lại đề xuất là lựa chọn đúng đắn duy nhất.

Theo ông, bóng đá quốc tế đang đứng trước thời điểm buộc phải lựa chọn giữa lợi ích thương mại và các giá trị cốt lõi của môn thể thao này.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) cho rằng việc FIFA hủy bỏ kế hoạch chưa thể khép lại cuộc khủng hoảng.

KNVB nhận định cách thức dự án được xây dựng và công bố đã làm xói mòn niềm tin đối với phong cách lãnh đạo của Chủ tịch FIFA, đồng thời kêu gọi mở cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai quản trị của tổ chức này.

Theo giới quan sát, việc FIFA buộc phải rút lại kế hoạch bán quyền thương mại không đồng nghĩa rằng những bất đồng đã khép lại.

Trái lại, vụ việc đã đẩy cuộc tranh luận từ một đề xuất thương mại sang vấn đề cốt lõi hơn là cải cách cơ chế quản trị, nâng cao tính minh bạch và bảo đảm tiếng nói của các liên đoàn thành viên trong quá trình điều hành FIFA.

Đây được xem là áp lực ngày càng lớn đối với ban lãnh đạo FIFA trong việc khôi phục niềm tin và đồng thuận của cộng đồng bóng đá quốc tế./.

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