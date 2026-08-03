Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 3/8: Việt Nam quyết đấu Indonesia

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng màn chạm trán Indonesia vào lúc 20g30 hôm nay (3/8) trên sân vận động Pakansari.

Trận đấu này có tính chất quyết định rất lớn đến tấm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Trước cuộc chạm trán này, đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi khi chỉ xếp thứ ba với 4 điểm, xếp sau Singapore (7 điểm) và Indonesia (6 điểm).

Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng, để vươn lên dẫn đầu cũng như nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối.

Trong trường hợp hòa Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nhưng sẽ không còn được nắm quyền tự quyết.

Khi đó, Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Campuchia ở lượt trận cuối, đồng thời trận Singapore-Indonesia kết thúc với kết quả thắng thua hoặc hòa nhau với ít bàn thắng hơn.

Cục diện ASEAN Cup 2026: Kịch bản đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết Đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước Indonesia ở lượt đấu tiếp theo mới nắm chắc tấm vé góp mặt ở bán kết ASEAN Cup 2026.

Còn nếu thua Indonesia, cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi đó, chúng ta chỉ đi tiếp nếu thắng Campuchia trong khi Singapore thua Indonesia.

Trước khi trận "đại chiến" của bảng A diễn ra, vào lúc 17g30, Campuchia và Timor Leste sẽ đối đầu tại sân vận động quốc gia Morodok Techo. Đây sẽ là cơ hội để cho hai đội có điểm trước khi rời giải đấu này.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 3/8 17g30 Campuchia-Timor Leste 20g30 Indonesia-Việt Nam