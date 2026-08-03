Xem trực tiếp Indonesia-Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 20g30 hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Indonesia ở lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026.

Trận đấu này có tính chất quyết định rất lớn cơ hội giành vé bán kết của nhà đương kim vô địch Việt Nam.

Trước trận "đại chiến" tại Pakansari, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ ba với 4 điểm sau hai trận đã đấu (thắng Timor Leste 7-0 và hòa Singapore 0-0).

Kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạm thời xếp thứ ba bảng A, đứng sau Singapore (7 điểm, 3 trận) và Indonesia (6 điểm, 2 trận) và đối mặt với áp lực rất lớn.

Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển Indonesia mới rộng cửa vượt qua vòng bảng.

"Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành 1 điểm mà là hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm," huấn luyện viên Kim Sang-sik tự tin khi nói đến mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh: "Các cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Đội tuyển Việt Nam không thi đấu dựa trên một cá nhân mà là sức mạnh của cả tập thể. Chính sự gắn kết sẽ giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn."

Ông Kim Sang-sik đánh giá cao đối thủ Indonesia nhưng cho rằng điều quan trọng không nằm ở cách đối thủ chuẩn bị, mà là việc đội tuyển Việt Nam phải thể hiện được đúng những gì đã rèn luyện. “Điều quan trọng không phải đối thủ chuẩn bị như thế nào, mà là chúng tôi thể hiện được tinh thần thi đấu và những gì đã chuẩn bị trên sân.”

Đội tuyển Việt Nam rõ ràng đang rất quyết tâm quyết thắng và buộc phải hoàn thành mục tiêu nếu như không muốn sớm trở thành cựu vương của giải đấu ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà Indonesia đang thể hiện phong độ ấn tượng và sân Pakansari vẫn đang là ký ức buồn với bóng đá Việt Nam.

Việt Nam chưa từng giành chiến thắng khi làm khách trên sân của Indonesia sau 4 lần chạm trán ở các giải đấu khu vực - 1 thất bại và 3 trận hòa.

Còn với Pakansari, "các chiến binh Sao vàng" từng ba lần thi đấu tại sân vận động nhưng chưa lần nào có được niềm vui trọn vẹn.

Ký ức buồn tại Pakansari bắt đầu từ bán kết lượt đi AFF Cup 2016. Ở trận đấu đó, Việt Nam đã để thua 1-2 trước Indonesia trong một trận đấu đầy khó khăn.

Hai năm sau, sân đấu này hai lần liên tiếp chứng kiến bóng đá Việt Nam nhận thất bại tại đại hội thể thao châu Á ASIAD 2018.

Ở bán kết, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo để thua 1-3 trước một Olympic Hàn Quốc và sau đó tiếp tục nhận thất bại trước UAE ở loạt sút luân lưu ở trận tranh huy chương Đồng.

Thách thức dành cho đội tuyển Việt Nam là rất lớn và thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải vượt qua ở trận "đại chiến" này, để không chỉ phá "lời nguyền" Pakansari mà còn mở toang cánh cửa đi tiếp.

Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV6, VTVgo, FPTplay./.

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