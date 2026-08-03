'Hủy diệt' Indonesia 3-0, tuyển Việt Nam khẳng định vị thế nhà vô địch ASEAN Cup

Tối 3/8, đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách đến sân Pakansari, chạm trán đội chủ nhà Indonesia trong trận đấu mang tính chất quyết định đến khả năng cạnh tranh suất đi tiếp ở bảng A, Giải Vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026.

Bước vào màn so tài với đối thủ được đánh giá "khó chơi" nhất ở bảng A, huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến nhiều cổ động viên bất ngờ với những sự điều chỉnh nhân sự.

Ở trận đấu tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhà cầm quân Hàn Quốc bất ngờ cất cả Xuân Son và Hoàng Hên trên ghế dự bị, lựa chọn Hai Long và Tài Lộc xuất phát từ đầu ở hai hành lang cánh, hỗ trợ cho Đình Bắc thi đấu cao nhất trên hàng công.

Sự "cao tay" của thầy Kim được thể hiện chỉ sau 5 phút bóng lăn. Chính từ một nỗ lực gây sức ép của Đình Bắc bên hành lang cánh trái, bóng được Hai Long thu hồi và chuyền ra để Hoàng Đức thực hiện đường chọc khe cho Văn Vĩ thoát xuống, tung cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

"Đòn phủ đầu" chớp nhoáng khiến Indonesia nhanh chóng đẩy cao đội hình để lấy lại thế trận. Tuy nhiên, khi vẫn còn đang mải mê tìm đường vào khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik, đội tuyển xứ vạn đảo lại tiếp tục phải nhận thêm bàn thua từ một pha phản công của "Binh đoàn Rồng Vàng."

Lê Phạm Thành Long - một trong những sự điều chỉnh nơi hàng tiền vệ của huấn luyện viên Kim Sang-sik ​ở trận đấu này - tung ra đường chọc khe vượt tuyến từ sân nhà.

Hai Long bứt lên từ cánh trái, đẩy bóng đến trước vòng cấm của Indonesia trước khi tung ra cú sút chìm đưa bóng vào góc gần, đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata và nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam chỉ sau 15 phút thi đấu.

Indonesia hoang mang sau hai "cú đấm" liên tiếp và nỗ lực lấy lại thế trận, nhưng việc tiền vệ trụ cột Thom Haye bị phong tỏa khiến những pha lên bóng của đội chủ nhà rơi vào bế tắc.

Phải đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, trung phong Mitch Baker bên phía Indonesia mới có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo mang áo số 9 không thể đưa bóng đi trúng khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik.

Những phút đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam thể hiện khả năng kiểm soát thế trận, không để cho Indonesia có bóng và tổ chức tấn công.

Khi đội chủ nhà tăng tốc ở nửa sau hiệp hai, thầy Kim tung bộ đôi tiền đạo Xuân Son và Hoàng Hên vào sân để tiếp tục chơi phản công.

"Lời cảnh báo" đầu tiên của Xuân Son đến ở phút thứ 70, khi chân sút mang áo số 12 có cơ hội đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Nadeo Argawinata.

Tuy nhiên đến cơ hội thứ hai chỉ sau đó 1 phút, người gác đền của Indonesia đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm thứ hai của Xuân Son. Tỷ số được nâng lên 3-0 và chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

​Những phút cuối, Indonesia thấm mệt và chỉ có thể đuổi bóng trước khả năng kiểm soát nhịp độ của "Những Chiến binh Sao Vàng." Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân đối thủ, khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Giành trọn 3 điểm ở trận "chung kết" của bảng A, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik trở lại ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, xếp trên Singapore và Indonesia.

Ở lượt trận cuối ngày 7/8, đội tuyển Việt Nam sẽ được trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ Campuchia. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục là 3 điểm trọn vẹn để tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng./.

ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam bước vào thử thách lớn nhất Bên cạnh lợi thế sân nhà, Indonesia còn nhận được sự đánh giá cao từ nhiều chuyên gia sau hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia (5-1) và Timor Leste (3-0).