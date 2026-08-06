HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng'

Sáng 6/8, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long tham dự buổi họp báo trước trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Campuchia ở lượt trận cuối bảng A, Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026.

Đánh giá về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng bán kết.

"Đây là trận đấu tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà và chúng tôi hướng tới chiến thắng. Sau trận gặp Singapore, Ban huấn luyện và các cầu thủ đều rất tiếc nuối vì chưa đạt được kết quả như mong muốn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình và hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ thật đông để tiếp thêm động lực cho đội tuyển," nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ.

Trả lời câu hỏi về khả năng điều chỉnh đội hình, "thầy Kim" khẳng định tuyển Việt Nam luôn dành sự tôn trọng cho Campuchia và sẽ lựa chọn lực lượng phù hợp nhất: "Ban huấn luyện sẽ có những tính toán về nhân sự để vừa hướng tới kết quả tốt nhất ở trận đấu này, vừa bảo đảm sự chuẩn bị cho chặng đường phía trước."

Về khu vực tuyến giữa, "thuyền trưởng" của đội tuyển Việt Nam đánh giá cao màn trình diễn của các tiền vệ trong thời gian qua, đặc biệt là Lê Phạm Thành Long sau trận đấu với Indonesia.

"Thành Long đã có một trận đấu tốt trước Indonesia. Dù đối đầu với những tiền vệ có thể hình vượt trội, cậu ấy vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Hoàng Đức, Quang Hải và Hai Long đều đang có phong độ tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn những tổ hợp phù hợp nhất để mang lại hiệu quả cho đội tuyển," ông Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ được trao cơ hội: "Hai Long, Thành Long hay Bùi Hoàng Việt Anh đều thể hiện tốt ở trận đấu vừa qua, tạo thêm sự cạnh tranh và mang đến nhiều lựa chọn cho đội tuyển."

Những nhân tố được trao cơ hội như Bùi Hoàng Việt Anh có màn thể hiện tốt, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án chiến thuật. (Ảnh: VFF)

Cùng tham dự họp báo, tiền vệ Hai Long khẳng định toàn đội đang hướng đến mục tiêu khép lại vòng bảng với một chiến thắng.

"Mục tiêu của toàn đội là giành trọn 3 điểm. Sau trận hòa Singapore trên sân nhà, ban huấn luyện cùng các cầu thủ càng thêm quyết tâm mang đến một kết quả tốt để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ," cầu thủ ghi bàn ở trận đấu với Indonesia chia sẻ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 7/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chỉ cần giành thêm ít nhất một điểm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Indonesia, "Binh đoàn Rồng Vàng" được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng tưng bừng để đi tiếp với ngôi đầu bảng A./.

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