Nhận định Việt Nam vs Campuchia: 'Phù thủy Kim' sẽ xoay tua toan tính đường dài?

Tối 7/8, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở đấu trường Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, với màn tiếp đón đối thủ Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt trận cuối bảng A.

Sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục ngay trên sân của Indonesia ở lượt trận trước, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng là +10 trước lượt trận cuối, xếp trên hai đối thủ lần lượt là Singapore (7 điểm, hiệu số +3) và Indonesia (6 điểm, hiệu số +4).

Cục diện này đã “mở toang” cánh cửa vào bán kết với đội tuyển Việt Nam, khi chỉ cần thêm ít nhất một điểm ở màn tiếp đón Campuchia là thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giành quyền vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Trong trường hợp giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại với sân Mỹ Đình, “Những Chiến binh Sao Vàng” gần như chắc chắn sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng A, khi đang “gác” đối thủ cùng điểm là Singapore khoảng cách đến 7 đơn vị về hiệu số bàn thắng.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng nhân sự được đánh giá cao hơn, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở trận gặp Campuchia chắc chắn sẽ là một chiến thắng để khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Với việc cục diện bảng đấu còn lại đang “căng thẳng” trước lượt trận cuối, khi 3 đội là Thái Lan, Malaysia và Myanmar vẫn đang cạnh tranh cho 2 suất đi tiếp, việc dẫn đầu bảng A nhìn chung vẫn chưa giúp đội tuyển Việt Nam nhận diện được đối thủ ở vòng bán kết.

Dù vậy, vẫn còn một lý do khác để thầy Kim và các học trò đặt quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Campuchia, khi ngôi đầu bảng A sẽ mang lại một lợi thế quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của “Binh đoàn Rồng Vàng.”

Cụ thể, theo lịch thi đấu chính thức của Ban Tổ chức, đội dẫn đầu bảng A sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về và xa hơn là trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Nhìn lại lịch sử, đây là yếu tố mang lại vận may cho “Binh đoàn Rồng Vàng.” Ở hai kỳ giải được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà vào các năm 2008 và 2018, đội tuyển Việt Nam đều lên ngôi vô địch, khi hòa Thái Lan 1-1 và thắng Malaysia với tỷ số tối thiểu 1-0, đều trên sân Mỹ Đình.

Khi phải thi đấu trận chung kết lượt về trên sân khách, tỷ lệ vô địch của đội tuyển Việt Nam giảm xuống còn 50%. “Những Chiến binh Sao Vàng” nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận lượt về năm 2022 trên sân Thammasat, trước khi có màn “phục hận” người Thái ở ASEAN Cup 2024 với chiến thắng ngược dòng 3-2 ngay tại “chảo lửa” Rajamangala.

Nếu đi tiếp với ngôi đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về và xa hơn là trận chung kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Lợi thế sân nhà ở vòng loại trực tiếp chắc chắn là yếu tố mà thầy Kim cùng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam muốn tận dụng trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở kỳ giải lần này.

Để kế hoạch này diễn ra suôn sẻ, tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trước Campuchia - một mục tiêu “trong tầm tay” của Quang Hải và các đồng đội.

Màn thị uy sức mạnh ngay trên sân của đối thủ “cứng cựa” Indonesia không chỉ là lời khẳng định đanh thép cho vị thế và sức mạnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, mà một lần nữa còn minh chứng cho khả năng “dụng binh” tài tình của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Ở màn đọ sức sắp tới với Campuchia, đội tuyển Việt Nam tiếp tục cần đến tài thao lược của “phù thủy Kim” để toan tính cho kế hoạch đường dài.

Xuân Son (số 12) hoặc Đình Bắc có thể ghi bàn mang về lợi thế sớm cho đội tuyển Việt Nam, giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện xoay tua đội hình trong hiệp hai. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Một số trụ cột như Lê Giang Patrik, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Văn Vĩ… có thể được xoay tua cho nghỉ hoặc giới hạn số phút thi đấu, nhằm hồi phục thể lực và tránh tình trạng quá tải, tạo điều kiện cho những gương mặt như thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Đinh Quang Kiệt, Phan Tuấn Tài… có thêm cơ hội thể hiện ở ASEAN Cup năm nay.

Hàng phòng ngự đã để thủng lưới 7 bàn sau 3 trận đấu của Campuchia có thể là điểm yếu để những chân sút như Xuân Son, Đình Bắc hay Hoàng Hên… khai thác và mang về lợi thế sớm, giúp thầy Kim có điều kiện để xoay tua đội hình nhằm “dưỡng sức” cho vòng đấu loại trực tiếp.

Với những lợi thế về sân nhà, phong độ và chất lượng đội hình, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm được đánh giá là “trong tầm tay” của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Điều người hâm mộ chờ đợi sẽ là những toan tính của “phù thủy Kim” để đảm bảo lực lượng tốt nhất, chuẩn bị cho chặng đua thể lực với mật độ 3 ngày/trận, bắt đầu từ vòng bán kết./.

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối ASEAN Cup 2026. (Ảnh: ASEAN United FC)

HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng' Đánh giá về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu trước khi bước vào vòng bán kết.