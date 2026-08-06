Công Phượng gặp thử thách lớn trong ngày tái xuất V-League 2026/27

Ngày 6/8, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia mùa giải 2026/27.

Theo kết quả bốc thăm, nhà đương kim vô địch giải đấu - câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương với trận đấu trên sân nhà, tiếp đón đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội "về đích" ở vị trí thứ 8 mùa trước.

Đội bóng mới thăng hạng Trường Tươi Đồng Nai với "đầu tàu" là tiền đạo Công Phượng sẽ gặp thử thách ở ngay vòng 1, khi tiếp đón Á quân mùa trước là câu lạc bộ Thể Công-Viettel.

Trong khi đó, một "tân binh" khác của V-League là Bắc Ninh sẽ có chuyến làm khách đến sân Vinh của chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Một cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 1 là màn so tài giữa chủ nhà Hải Phòng với câu lạc bộ Ninh Bình, trận đấu đánh dấu ngày trở về của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau khi chia tay đội bóng đất Cảng ở mùa giải trước.

Lịch thi đấu vòng 1 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)

Theo kế hoạch, mùa giải mới của Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam dự kiến khởi tranh từ ngày 30/8/2026 với trận Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 và kết thúc vào ngày 30/5/2027 với trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia Việt Nam 2026/27.

Hạng đấu cao nhất cấp câu lạc bộ - Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 dự kiến khởi tranh từ ngày 4/9/2026 đến ngày 22/5/2027, với sự tham dự của 14 đội, gồm: Bắc Ninh, Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công-Viettel và Trường Tươi Đồng Nai.

Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu V-League 2026/27 là 9,5 tỷ đồng. Đội Vô địch nhận tiền thưởng 5 tỷ đồng, đội Á quân nhận thưởng 3 tỷ đồng và đội hạng Ba nhận giải thưởng 1,5 tỷ đồng.

Kết thúc mùa giải, hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu tại Giải hạng Nhất Quốc gia ở mùa giải kế tiếp.

Tại V-League 2026/27, các đội tham dự Giải được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và được sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu - tăng 1 cầu thủ nước ngoài so với mùa giải trước.

Các câu lạc bộ đại diện Việt Nam thi đấu ở sân chơi AFF và AFC sẽ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài trong danh sách tham dự Giải, nhưng vẫn chỉ được sử dụng 4 cầu thủ trên sân như các đội khác.

Nhánh thi đấu Cúp Quốc gia Việt Nam mùa giải 2026/27. (Ảnh: VPF)

Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 với sự tham dự của 14 đội dự kiến khởi tranh từ ngày 11/9/2026 đến ngày 16/5/2027.

Đội Vô địch Giải hạng Nhất sẽ nhận tiền thưởng 2 tỷ đồng, đội Á quân nhận thưởng 1 tỷ đồng và đội hạng Ba sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng.

Kết thúc mùa giải, 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành suất thăng hạng trực tiếp, lên thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia V-League 2027/28. Hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu ở Giải hạng Nhì Quốc gia mùa tiếp theo.

Các câu lạc bộ tại Giải hạng Nhất được đăng ký tối đa 1 cầu thủ người nước ngoài, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 và Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 đều áp dụng phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng. Mỗi giải đấu sẽ có tổng cộng 26 vòng đấu với 182 trận đấu.

Với đấu trường Cúp Quốc gia Việt Nam 2026/27, 27 đội bóng thi đấu loại trực tiếp ở vòng loại, vòng 1/8 và tứ kết. Ở bán kết và chung kết, các đội thi đấu loại trực tiếp hai trận (lượt đi - lượt về).

Cúp Quốc gia 2026/27 dự kiến bắt đầu ngày 18/9/2026 và kết thúc ngày 30/5/2027. Đội đoạt Cúp Quốc gia 2026/27 nhận giải thưởng gồm Cúp, Huy chương Vàng và tiền thưởng 2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới kể từ mùa giải 2026/27. (Ảnh: VPF)

Cũng tại sự kiện, VPF công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty và Hệ thống các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia kể từ mùa giải 2026/27.

Logo VPF mới được cấu thành từ tám khối hình hiện đại, tối giản, lấy cảm hứng từ ý nghĩa của con số 8 - biểu tượng của sự thịnh vượng và vươn lên trong văn hóa Á Đông.

Logo của từng giải đấu được xây dựng trên hai hình ảnh cốt lõi là biểu tượng chữ “V” (khai thác từ Việt Nam, V-League, Victory) và chiếc Cúp vô địch, với hai gam màu chủ đạo đỏ và vàng nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Với việc ra mắt bộ nhận diện mới, VPF kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo một hệ sinh thái hiện đại, nâng tầm giá trị bóng đá Việt Nam và xây dựng mỗi giải đấu thực sự trở thành một lễ hội quốc gia./.

Dàn sao Công an Hà Nội thống trị hàng loạt giải thưởng tại V-League Awards 2026 Sau mùa giải thành công với danh hiệu vô địch V-League 2025/26, tập thể và những cá nhân của câu lạc bộ Công an Hà Nội được vinh danh ở nhiều hạng mục tại lễ trao giải V-League Awards 2026.