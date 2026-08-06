Nhanh chóng hoàn thiện dự án kết nối vùng, sân bay Long Thành

Đồng Nai ra thông báo vi phạm hợp đồng, yêu cầu các nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Vành đai 3 khẩn trương tăng cường nhân lực để về đích vào tháng 9/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai yêu cầu nhiều nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị sau khi vi phạm tiến độ thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm bảo đảm mục tiêu đưa cả hai dự án vào khai thác trong tháng 9/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai vừa ban hành thông báo vi phạm hợp đồng đối với nhiều nhà thầu thi công hai tuyến đường chiến lược kết nối vùng, sân bay Long Thành là cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà thầu thi công 2 dự án này chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và năng lực tài chính theo cam kết. Công tác tổ chức thi công thiếu quyết liệt.

Ngành chức năng ban hành thông báo vi phạm hợp đồng, thường xuyên kiểm điểm tiến độ đối với các nhà thầu : Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam, Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, và Công ty cổ phần Hải Đăng. Đồng thời chấp thuận bổ sung các nhà thầu phụ để thi công một số hạng mục, yêu cầu nhà thầu bổ sung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện dự án.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác tạm. Với đường Vành đai 3, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, tháng 9/2026 cả 2 dự án sẽ đưa vào khai thác đồng bộ./.