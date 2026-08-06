Chiến dịch 500 ngày đêm: Điện Biên hoàn thành gần 90% thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", tỉnh Điện Biên đang đẩy nhanh thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt còn thiếu thông tin.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 436 thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu, đến nay đã thu nhận được 392 mẫu, đạt gần 90% kế hoạch.

Lực lượng công an phối hợp các đơn vị chức năng và Công ty GeneStory tổ chức lấy mẫu, giám sát chặt chẽ quy trình, bảo đảm chính xác, minh bạch.

Với nhiều gia đình liệt sĩ, mỗi mẫu ADN là thêm một niềm hy vọng sớm tìm được người thân sau nhiều năm mong đợi, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc Chiến dịch thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc đang tạo cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về