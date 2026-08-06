Đổi mới công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc tham mưu, sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hà Minh Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Dự tại điểm cầu Trung ương và các địa phương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung sửa đổi, bổ sung trong các dự thảo quy định mới của Bộ Chính trị và hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Theo báo cáo, dự thảo quy định mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa cơ bản các nội dung phù hợp qua thực tiễn kiểm nghiệm; đồng thời sửa đổi những nội dung còn cách hiểu khác nhau.

Dự thảo quy định cũng cập nhật các chủ trương, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng, nhất là kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng quan điểm chỉ đạo về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự thảo được thiết kế theo hướng quy định của Bộ Chính trị chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, định hướng và có tính ổn định lâu dài. Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hóa các nội dung về nghiệp vụ, quy trình, tiêu chí, biểu mẫu và hệ thống phụ lục để thống nhất tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Tổ Biên tập, cách thiết kế này vừa bảo đảm tính ổn định của quy định, vừa tạo sự chủ động trong việc cập nhật, hoàn thiện nghiệp vụ khi phát sinh yêu cầu mới; đồng thời từng bước tạo nền tảng triển khai kiểm điểm, đánh giá trên môi trường số, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cán bộ.

Điểm mới nổi bật của dự thảo quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương là điều chỉnh đồng thời tên của 6 trục kết quả trọng tâm và 5 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cơ bản, đồng bộ vào khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân. Trong đó, khung tiêu chí được thiết kế theo nguyên tắc phân tầng mức độ cụ thể hóa và phạm vi áp dụng các tiêu chí, chỉ tiêu cho từng đối tượng.

Định hướng nội dung thảo luận tại hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải đề nghị các đại biểu tập trung góp ý vào ba nhóm vấn đề gồm quan điểm, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; tiêu chí, thang điểm, mức xếp loại và trách nhiệm; quy trình, sử dụng kết quả, dữ liệu và tổ chức thực hiện.

Qua thảo luận, hội nghị đánh giá cao nội dung các dự thảo quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Từ thực tiễn công tác, một số đại biểu đề nghị Tổ Biên tập làm rõ phạm vi đánh giá hằng quý đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý vừa bảo đảm tính thống nhất, đồng thời cần linh hoạt, phù hợp với tình hình, đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ việc phân tích quy trình, tiêu chí, thang điểm, mức xếp loại và trách nhiệm, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung các biện pháp, kỹ thuật, tránh tình trạng chấm điểm, đánh giá hình thức, cào bằng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận những ý kiến trách nhiệm, đóng góp, bổ sung thêm nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo quy định mới của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đây là căn cứ quan trọng để Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, nhất là về những nội dung, phương pháp kiểm điểm, cách thức đánh giá.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cung cấp thêm cứ liệu quan trọng để Tổ Biên tập thiết kế hình thức tổ chức nhóm đối tượng công việc, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá theo chỉ số đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI), phương pháp quản trị theo mục tiêu (OKR), dữ liệu trên nền tảng cũng như hoàn thiện hệ thống phụ lục, biểu mẫu. Thông qua đó, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất cho quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý, điểm quan trọng nhất là việc thiết lập được một cơ chế đánh giá ổn định, thống nhất và liên thông dựa trên dữ liệu. Trong đó, kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại không dừng lại ở việc phục vụ cho xếp loại hàng năm mà trở thành nguồn dữ liệu tin cậy được tích lũy theo thời gian và sử dụng xuyên suốt trong công tác cán bộ. Từ đó, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị trong giai đoạn mới.

Từ yêu cầu này, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải thực sự trở thành một khâu đột phá, đổi mới trong công tác cán bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Mỗi tiêu chí đánh giá phải hướng tới mục tiêu là thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Mỗi kết quả đánh giá phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực chất trong thực tiễn và tạo được động lực để cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu rèn luyện và cống hiến.

Đồng chí Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dự thảo Quy định được xây dựng trên cơ sở kế thừa cơ bản các nội dung còn phù hợp, qua thực tiễn kiểm nghiệm; đồng thời sửa đổi những nội dung còn cách hiểu khác nhau hoặc hình thức và cập nhật các chủ trương, quan điểm chỉ đạo mới của Đảng, nhất là kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các yêu cầu đổi mới về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

Về kết cấu bố cục, dự thảo tích hợp các quy định, kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương vào một Quy định thống nhất và lần này đã bổ sung 15 điểm mới, đột phá chia thành 4 nhóm vấn đề được nâng tầm, cụ thể hóa nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra về đổi mới công tác kiểm điểm; đổi mới phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm trung tâm; nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả đánh giá trong công tác cán bộ; hoàn thiện quy trình và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo quy định rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu và các chủ thể có liên quan; hoàn thiện quy trình đánh giá, xếp loại, thống nhất hồ sơ, chế độ báo cáo và thời điểm thực hiện; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.../.

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