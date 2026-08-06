Thắt chặt tình hữu nghị sắt son giữa các cựu chuyên gia quân sự Nga với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/8, trong không khí trang nghiêm và xúc động, buổi gặp mặt kỷ niệm lần thứ 53 các chuyên gia quân sự Nga từng tham gia giúp đỡ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Khắc Hoàng, Đại biện lâm thời, Tham tán Công sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga; Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị,” cùng đông đảo các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô/Liên bang Nga từ nhiều tỉnh, thành phố từng sang giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Phát biểu khai mạc, Đại biện lâm thời, Tham tán Công sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các chuyên gia quân sự Liên Xô trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.

Đại biện lâm thời Việt Nam Đoàn Khắc Hoàng khẳng định tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước, được thử thách qua bom đạn chiến tranh, luôn là tài sản vô giá và là nền tảng vững chắc để thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tại cuộc gặp mặt, ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, đã điểm lại chặng đường lịch sử, những mốc son chói lọi trong quan hệ hợp tác quân sự song phương, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày nhóm chuyên gia quân sự tên lửa Liên Xô đầu tiên đến Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế và 61 năm ngày thành lập Bộ đội Tên lửa phòng không Việt Nam.

Bài phát biểu tái hiện xúc động những chiến công oanh liệt, mở đầu là trận ra quân ngày 24/7/1965 của các Tiểu đoàn 63, 64 và đặc biệt là Tiểu đoàn 61 thuộc Trung đoàn Tên lửa 236 - đơn vị anh hùng đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ bằng 3 quả tên lửa tại Phủ Lý (Hà Nam), góp phần làm nên một “Stalingrad trên không” lịch sử tại Hà Nội năm 1972.

Hướng về các hoạt động tri ân, ông Kolesnik đã nhắc lại sự kiện khánh thành Tượng đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào ngày 29/8/2025. Đây là công trình hiện thực hóa cam kết trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, không chỉ trở thành biểu tượng vĩnh cửu cho lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam và tình hữu nghị sắt son giữa hai dân tộc, mà còn là nơi để các thế hệ mai sau đến tưởng niệm, tiếp nối truyền thống chiến đấu hào hùng.

Thay mặt các chuyên gia quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam, ông Kolesnik bày tỏ lòng biết ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị,” Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga đã tổ chức cuộc gặp ý nghĩa này.

Trong niềm xúc động, ông Kolesnik cho biết đã có 23 đồng đội, cựu chuyên gia quân sự từ nhiều thành phố như Moskva, Tolyatti, Krasnogorsk, Novosibirsk, Tallinn (Estonia)... qua đời kể từ sau cuộc gặp mặt năm 2024. Toàn thể hội trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân những người đã khuất.

Kết thúc bài phát biểu, ông Kolesnik gửi lời chúc hạnh phúc, thịnh vượng tới những người bạn chiến đấu và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đồng thời, ông bày tỏ kỳ vọng và chúc các chiến sĩ thuộc lực lượng Phòng không-Không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong việc làm chủ các khí tài quân sự mới, nâng cao năng lực quốc phòng để luôn canh giữ vững chắc, bảo vệ bình yên cho bầu trời hòa bình của Việt Nam.

Tại hội trường, một số chuyên gia quân sự kỳ cựu khác cũng lần lượt chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về những ngày tháng đồng cam cộng khổ cùng bộ đội Việt Nam. Họ bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Việt Nam ngày nay phát triển mạnh mẽ, quân đội Việt Nam đang không ngừng tiến bước hiện đại, làm chủ các khí tài mới để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Khép lại chương trình là một số tiết mục văn nghệ với những giai điệu đi cùng năm tháng không chỉ khơi lại một thời thanh xuân rực lửa, mà còn như một sợi dây vô hình truyền lại ngọn lửa truyền thống, khẳng định sợi dây gắn kết văn hóa và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước./.

Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga Ngoại giao văn hóa là một nội dung hết sức quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam với thế giới và với từng nước cụ thể, trong đó bao gồm cả Liên bang Nga.