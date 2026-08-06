Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do ông Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-6/8.

Sáng 6/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức ông Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin cùng các thành viên đoàn.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc lịch sử là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong Năm Chủ tịch ASEAN 2025, qua đó tiếp tục duy trì vai trò trung tâm, thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Mohamed Khaled Bin Nordin chụp ảnh chung trước khi hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, được cụ thể hóa trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, tập trung thúc đẩy các lĩnh vực trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tham vấn, đối thoại; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; quân y; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như cử học viên quân sự sang Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato Seri Mohamed Khaled Bin Nodrin hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục cử sỹ quan tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan, nghiên cứu tại mỗi nước, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội.

Với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, cùng với chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian tới sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia sang dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Đánh giá cao mối quan hệ Malaysia-Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin khẳng định chuyến thăm lần này là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ngài Dato Seri Mohamed Khaled Bin Nordin cùng quan chức Quốc phòng hai nước chụp ảnh chung tại Lễ đón. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trên cơ sở chuyến thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác quốc phòng đã được thống nhất trên cơ sở nhu cầu và lợi ích của mỗi bên, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất, vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đại tướng Phan Văn Giang cho hay Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi bất đồng tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Thủ tướng mong muốn Malaysia tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

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