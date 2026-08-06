Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia đến chào từ biệt

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Chuyển mạnh sang ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm, từ xa thông tin xấu độc trên mạng
Từ bài học thực tiễn của những vụ án phát tin giả, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, nâng cao trách nhiệm nhà mạng và hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng.
Chuyên gia Australia: Quan hệ Việt Nam-Australia có độ tin cậy chính trị cao
Chuyên gia Australia nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là cơ hội để Việt Nam và Australia hiện thực hóa những tham vọng chiến lược thành các kết quả cụ thể.
Đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế phải tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu.
Bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia song không cản trở hoạt động dân sự
Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ góp phần hoàn thiện quy chế pháp lý thực hiện cam kết quốc tế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phổ biến vũ khí hạt nhân.
65 năm thảm họa da cam: Tiếp nối công lý, sẻ chia nỗi đau
Từ năm 1961 đến 1971, Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, 35.000 người thuộc thế hệ thứ ba...
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Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao (Đảng bộ Chính phủ) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.
Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế
Sáng 8/8/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Quốc hội thảo luận dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), bảo đảm an ninh năng lượng
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Để ASEAN không chỉ thích ứng với thời đại, mà còn chủ động kiến tạo và phát huy hiệu quả vai trò
Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào tăng cường đoàn kết, tự chủ chiến lược, vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN.
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Báo cáo về các tư duy mới để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tập trung đổi mới sáng tạo, quản trị và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
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Nghị quyết nêu rõ việc phân chia thuế giá trị gia tăng gắn với mức độ phát triển kinh tế-xã hội và tiêu dùng cuối cùng hàng hóa, dịch vụ của từng địa phương, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất.
Quốc hội thảo luận hai dự án Luật về quân sự, quốc phòng và Luật Dầu khí
Các Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận hai dự án luật lĩnh vực quân sự-quốc phòng và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) trong ngày 8/8.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố
Theo quyết định, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố.
Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự
Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong tinh gọn tổ chức bộ máy.
Tăng cường năng lực ứng phó tình trạng khẩn cấp với danh mục trang thiết bị mới
Bộ Quốc phòng chủ trì và phối hợp ban hành danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp trong Bộ Quốc phòng.
Bế mạc Hội nghị Ngoại giao: Tăng cường thống nhất hành động trong hệ thống cơ quan đối ngoại
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.
Đưa quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả
Chuyến thăm cấp Nhà nước Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, kinh tế.
Chính phủ ban hành quy định mới về kết hợp an ninh với phát triển kinh tế-xã hội
Chính phủ ban hành Nghị định 312/2026/NĐ-CP quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm kết hợp an ninh với kinh tế-xã hội, yêu cầu các chiến lược, dự án phát triển đáp ứng điều kiện bảo đảm an ninh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng giữa Việt Nam-Thái Lan
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Chính phủ đề ra loạt giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế
Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh đầu tư công, chuyển đổi số, thu hút nguồn lực và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế 2026.
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Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN
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Nói đi đôi với làm - thước đo bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên
Quy định 207-QĐ/TW siết kỷ luật đảng viên, yêu cầu thống nhất giữa lời nói và hành động, coi nói đi đôi với làm là thước đo bản lĩnh, trách nhiệm và hiệu quả nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.