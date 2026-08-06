Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia đến chào từ biệt

Chiều 6/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Dato’ Tan Yang Thai #NQ 59-bt TP. Hà Nội Malaysia
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