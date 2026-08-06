Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Malaysia đến chào từ biệt

Quy định 207-QĐ/TW siết kỷ luật đảng viên, yêu cầu thống nhất giữa lời nói và hành động, coi nói đi đôi với làm là thước đo bản lĩnh, trách nhiệm và hiệu quả nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.