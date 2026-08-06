Thêm một nhóm dàn cảnh cướp giật tại khu Tân Huê Viên sa lưới

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ thêm một nhóm đối tượng có hành vi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu Liên Hoa Bảo Tháp, thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 28/1/2026, đúng thời điểm diễn ra lễ khánh thành tại khu Liên Hoa Bảo Tháp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Trong lúc cùng gia đình di chuyển trong khuôn viên khu tham quan, một nữ du khách bất ngờ bị nhiều người áp sát, tạo tình huống hỗn loạn để che giấu hành vi cướp giật.

Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, một đối tượng đã giật sợi dây chuyền vàng có trọng lượng hơn 1,1 lượng. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đất ngay tại hiện trường, còn các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân chưa trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, khi theo dõi thông tin trên các cơ quan báo chí về việc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Cần Thơ) thông báo tìm bị hại trong các vụ cướp giật xảy ra tại khu vực Tân Huê Viên, người phụ nữ mới đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Quá trình mở rộng điều tra, đến ngày 5/8, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan truy bắt, triệu tập 28 người có liên quan để làm rõ hành vi cướp giật tài sản của nữ du khách.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này do Ngô Văn Tuấn (còn gọi là Bé Tư, sinh năm 1986, trú khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Bước đầu, Tuấn khai nhận là người đứng ra tập hợp, rủ rê các đối tượng tham gia các nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật, móc túi tại những nơi tập trung đông người như lễ hội, sự kiện. Đối tượng cũng thừa nhận trực tiếp thực hiện hành vi giật sợi dây chuyền của nữ du khách trong vụ việc nêu trên.

Sau khi làm việc với 28 người có liên quan, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng đã lần lượt làm rõ, xử lý ba nhóm đối tượng khác hoạt động tại khu vực này thông qua công tác rà soát hình ảnh từ hệ thống camera an ninh bên trong và khu vực cổng bán vé; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân, du khách khi tham gia các sự kiện đông người./.

Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm thứ 2 chuyên cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên Nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, dàn cảnh để cướp giật tài sản.