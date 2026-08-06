Đầu tư hơn 6.209 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng dùng chung Bến cảng Liên Chiểu

Ngày 6/8, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã quyết nghị thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu-phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện Khu bến Liên Chiểu, kết nối với các bến cảng container, khu hậu phương cảng, hệ thống giao thông đối ngoại và các không gian phát triển mới của thành phố.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương; trong đó, Trung ương đã dự kiến bố trí một phần vốn quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp này có ý nghĩa tạo cơ sở pháp lý để thành phố hoàn tất các bước tiếp theo, bảo đảm điều kiện tiếp nhận, bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn vốn theo tiến độ.

Dự án thuộc nhóm A, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, triển khai tại phường Hải Vân.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.209,508 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030; trong đó giai đoạn 2026-2027 thực hiện chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2027-2030 triển khai thực hiện dự án.

Việc đầu tư dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng dùng chung của Khu bến cảng Liên Chiểu, từng bước hình thành cảng cửa ngõ quốc tế khu vực duyên hải miền Trung; tạo động lực thu hút đầu tư vào hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và dịch vụ logistics, giảm tải cho cảng Tiên Sa, tạo điều kiện chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch theo quy hoạch.

Đồng thời, dự án góp phần tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, vùng phụ cận và cả nước.

Theo nghị quyết, dự án gồm các hạng mục chính: bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư tuyến đường sắt chuyên dùng kết nối từ ga Kim Liên đến Khu bến Liên Chiểu; bồi thường, hỗ trợ di dời các bến xăng dầu và cầu cảng trong Vịnh Đà Nẵng.

Dự án xây dựng 920m đê chắn sóng nối tiếp đoạn đê, kè chắn sóng đã hoàn thành; đầu tư xây dựng 2 bến hàng lỏng gồm 3 cầu cảng phục vụ di dời các bến xăng dầu trong vịnh; xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa các khu bến với tổng chiều dài khoảng 5,73km cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ./.

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