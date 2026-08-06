Đồng Nai cảnh báo người dân không ném vật thể vào phương tiện trên cao tốc

Ngày 6/8, Công an xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đang điều tra nhóm thanh niên có hành vi ném vật thể vào xe đang lưu thông tốc độ cao trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên tụ tập trên cầu vượt qua cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đoạn qua xã Xuân Quế và ném các vật thể lạ vào xe đang lưu thông.

Công an xã Xuân Quế xác định một nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng có hộ khẩu tại ấp Sông Nhạn, xã Xuân Quế lái xe môtô đến khu vực cầu vượt dân sinh tại Km97+450 cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, thuộc ấp Thanh Bình, xã Xuân Quế để ngồi hóng mát và ăn trái cây.

Các đối tượng dừng xe môtô trên cầu vượt rồi đứng vịn tay vào lan can cầu vượt hướng mặt nhìn xuống dòng phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc, theo hướng Phan Thiết-Dầu Giây và ăn trái cây mang theo.

Khi thấy các phương tiện xe ôtô di chuyển đến gần cầu vượt thì các đối tượng đã dùng miệng ngậm hạt chôm chôm phun vào xe ôtô đang di chuyển đến, thả vỏ chôm chôm qua khe của cầu vượt lên các xe ôtô đang chạy trên đường cao tốc; đáng chú ý có đối tượng dùng tay cầm hạt chôm chôm ném thẳng vào kính chắn gió trước của 1 xe ôtô loại 4 chỗ, màu trắng, đang di chuyển với tốc độ cao.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Công an xã Xuân Quế xác định vụ việc chưa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tuy nhiên hành vi của các đối tượng là hành vi nguy hiểm vì xe lưu thông trên cao tốc với tốc độ rất cao, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự. Công an xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cảnh báo, hành động ném một hạt trái cây, một hòn đá nhỏ hay một vật lạ xuống đường cao tốc dễ gây ra tai nạn. Với tốc độ lưu thông 120km/giờ, khi một vật thể dù là hạt trái cây cũng có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, khó lường.

Công an xã Xuân Quế khuyến cáo người dân trên địa bàn giáo dục người thân, nhất là người trẻ cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không dừng, đỗ trên cầu vượt; không vứt, ném các vật thể vào xe đang lưu thông cũng như xuống đường để đảm bảo an toàn./.

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