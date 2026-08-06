Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ sạt lở trên nhiều tuyến giao thông trước mùa mưa bão

Từ đầu năm đến nay, nhiều vụ sạt lở đất đá đã xảy ra trên các tuyến giao thông trọng điểm của Hà Tĩnh, trong khi hàng chục vị trí khác tiếp tục xuất hiện vết nứt, sụt lún và dấu hiệu mất ổn định.

Bước vào mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở được dự báo gia tăng, đòi hỏi các ngành chức năng và địa phương đẩy nhanh việc rà soát, xử lý các điểm xung yếu, đồng thời tăng cường cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Trước đó, ngày 8/5/2026, tại Km103+700 đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn qua phường Hải Ninh, khoảng 8.000 - 9.000 m³ đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống, vùi lấp gần 100 m mặt đường, khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Ngay sau sự cố, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng huy động máy móc, nhân lực thu dọn đất đá, bạt mái taluy và xử lý các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt để khôi phục giao thông.

Tuy nhiên, đây không phải là điểm sạt lở duy nhất trên tuyến đường ven biển. Tại các đoạn qua thôn Nguyễn Huệ và thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, từ tháng 8/2025 đến nay đã nhiều lần xảy ra sạt lở đất đá từ taluy dương. Có thời điểm hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt.

Ông Lê Thanh Hiền, Trưởng thôn Kim Sơn cho biết, sau mỗi đợt sạt lở, các đơn vị chức năng đều khẩn trương gia cố mái taluy để bảo đảm giao thông.

Tuy nhiên, trên sườn núi vẫn còn nhiều hàm ếch cùng các tảng đá lớn treo lơ lửng. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân trong khu vực luôn thấp thỏm vì lo ngại đất đá tiếp tục đổ xuống đường.

Còn tại núi Chòi, xã Kỳ Anh, một vết nứt lớn kéo dài khoảng 200 mét xuất hiện trên sườn núi. Nhiều vị trí sụt lún sâu từ 5-7 mét, khiến khối đất đá phía trên tách khỏi sườn núi và nằm lơ lửng ở độ cao hàng chục mét so với tuyến đường Đồng - Trung phía dưới.

Đây là tuyến đường dân sinh có nhiều người và phương tiện qua lại mỗi ngày. Theo người dân địa phương, khu vực này từng xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lớn.

Ông Bùi Xuân Tiến, thôn Kỳ Giang, xã Kỳ Anh cho biết, mái taluy tại khu vực này rất cao và dốc nên mỗi khi mưa lớn thường xảy ra hiện tượng đá rơi xuống đường.

Cuối năm 2025, một vụ sạt lở lớn đã làm ách tắc giao thông. Sau vụ sạt lở, trên sườn núi vẫn còn nhiều vết nứt lớn, trong khi đá vẫn thỉnh thoảng lăn xuống mặt đường.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm hạ cấp mái taluy, gia cố những vị trí mất ổn định để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chuyên môn, khu vực sụt trượt tại núi Chòi có quy mô lớn với nhiều vết nứt nguy hiểm. Phương án trước mắt là di dời khoảng 1.000 m³ đất đá, hạ thấp cao trình và giật cấp mái taluy nhằm giảm nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Ông Bùi Văn Chiến, Phòng Kinh tế UBND xã Kỳ Anh cho biết, ngay sau khi phát hiện các vết nứt, địa phương đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi hiện trường và tuyên truyền người dân không đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đồng thời, UBND xã đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng để triển khai phương án xử lý theo đúng quy định.

Không riêng tuyến đường ven biển hay khu vực núi Chòi, trên Quốc lộ 8, đoạn từ Km72 đến Km82 lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hiện cũng có gần 20 vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão.

Để bảo đảm an toàn giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên tổ chức tuần tra, theo dõi diễn biến tại các vị trí xung yếu; kịp thời cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, điều tiết giao thông và xử lý khi phát hiện nguy cơ sạt trượt.

Ông Nguyễn Trọng Quý, Phó Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, Sở đã có văn bản đôn đốc các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ.

Theo đó, các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo, xử lý sự cố.

Trường hợp xuất hiện diễn biến nguy hiểm, các đơn vị sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hoặc tạm dừng lưu thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân./.

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