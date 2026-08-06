Sơn La hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm do mưa lũ

Mưa lớn trên diện rộng tối qua (5/8) khiến nước lũ từ các khe suối dâng cao, cuốn theo bùn đất tràn lên Quốc lộ 6, gây ách tắc giao thông tại các xã Muổi Nọi, Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo đó, nước lũ đã tràn vào nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến Quốc lộ 6, đe dọa an toàn về người và tài sản. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời, tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện không đi qua khu vực ngập sâu, sạt lở theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương điều động các cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Thuận Châu cùng xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở quân, xe chỉ huy và đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Sơn La) đã triển khai cán bộ, chiến sỹ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập sâu, sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo các tuyến đường an toàn.

Ngoài ra, lực lượng công an các xã đã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ và người có hoàn cảnh khó khăn; di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Các lực lượng đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, tuyên truyền, vận động người dân không quay lại khu vực nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong suốt quá trình ứng phó với thiên tai.

Tại hiện trường, căn cứ diễn biến thực tế các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng và đã hỗ trợ di chuyển tài sản của 40 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Đến sáng 6/8, tình hình cơ bản được kiểm soát, công tác cứu nạn, cứu hộ hoàn thành giai đoạn khẩn cấp./.

Sơn La tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ trên địa bàn Theo dự báo, từ sáng 18/7 đến sáng 20/7, mưa lớn ở Sơn La có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công.

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