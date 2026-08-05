Hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án Cảng hàng không Cà Mau

Chiều 5/8, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) tổ chức họp dân công bố phương án hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ dân bị ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, thủy sản do quá trình thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Theo phương án được Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành công bố trên cơ sở thống nhất với đơn vị thi công dự án, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp là hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, có 15 hộ nuôi cá chình và cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng (mức hỗ trợ cao nhất là 150 triệu đồng/hộ, thấp nhất là 40 triệu đồng/hộ); 34 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ mức 5 triệu đồng/hộ.

Đối với thiệt hại trên cây lúa, 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ tổng cộng 268 triệu đồng (tùy theo diện tích thiệt hại thực tế); 40 hộ dân bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ trên 148 triệu đồng.

Ngoài ra, có 6 hộ dân bị thiệt hại về rau màu, cây ăn trái được hỗ trợ với tổng số tiền gần 14 triệu đồng.

Qua ghi nhận ý kiến tại cuộc họp, hầu hết các hộ dân bị thiệt hại lúa (cả trực tiếp và gián tiếp) cùng phần lớn các hộ nuôi cá chình, cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp đều đồng ý với phương án hỗ trợ do chính quyền địa phương công bố.

Tuy nhiên, một số hộ nuôi cá bị ảnh hưởng gián tiếp cho rằng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ là còn thấp so với thực tế thiệt hại.

Thông tin về kế hoạch chi trả và hướng xử lý đối với các kiến nghị của người dân, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành cho biết, đối với những hộ dân đã đồng ý với phương án, Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiến hành chi trả tiền hỗ trợ trước ngày 15/8.

Đối với các hộ dân không đồng ý, người dân có thể làm đơn khiếu nại để cấp có thẩm quyền xem xét trả lời; đồng thời người dân cũng có thể kiện ra tòa để yêu cầu xem xét quyền lợi.

Giải trình về nguyên nhân dẫn đến việc xác định mức độ thiệt hại kéo dài, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành cho hay, do thói quen sản xuất từ trước đến nay, đa số người dân không lưu giữ hóa đơn, chứng từ mua bán vật tư, con giống và không thực hiện kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền địa phương.

Do đó, việc xác định thiệt hại làm cơ sở hỗ trợ gặp nhiều khó khăn, buộc cơ quan chức năng phải tiến hành qua nhiều bước, nhiều khâu kiểm tra thận trọng, dẫn đến thời gian lập phương án có chậm so với dự kiến.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang triển khai thi công tại khu vực khóm 3 và khóm 4 (phường Tân Thành).

Trong quá trình bơm cát phục vụ thi công dự án, nhà thầu đã làm nước mặn rò rỉ, xâm nhập vào hệ thống kênh thủy lợi nội đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lúa, rau màu, cây ăn trái và nguồn nước nuôi trồng thủy sản của người dân.

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc ngày 3/6/2026 của cơ quan chuyên môn cũng xác định độ mặn tại khu vực dao động từ 7‰ đến 15‰, không phù hợp cho vùng sản xuất nước ngọt./.

Siết tiến độ, tăng tốc về đích dự án Cảng hàng không Cà Mau Để đảm bảo Cảng hàng không Cà Mau đưa vào hoạt động vào đầu tháng 11/2026, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình.