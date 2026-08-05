Bộ đội biên phòng Đà Nẵng nhận nuôi học sinh lớp 4 mồ côi cả cha lẫn mẹ

Chiều 5/8, tại xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ nhận cháu L.V.H.P., học sinh lớp 4, trú tại thôn An Thọ, xã Tây Hồ làm con nuôi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động nhằm nhận nuôi các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao biên giới.

Cháu L.V.H.P. sẽ được cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ chi phí học tập.

Tại buổi lễ, cán bộ chiến sỹ Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã động viên và tặng nhiều suất quà có ý nghĩa cho hai anh em cháu L.V.H.P., tặng xe đạp để cháu P. đi học.

Xã Tây Hồ sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cụ thể cho cháu L.V.H.P có thêm điều kiện để học hết cấp 3. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Hồ Nguyễn Thị Cúc phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng và các nhà hảo tâm đã kịp thời động viên và chia sẻ khó khăn với gia đình cháu.

Xã Tây Hồ sẽ tiếp tục đồng hành với những việc làm và hỗ trợ cụ thể cho cháu có thêm điều kiện học hết bậc Phổ thông trung học.

Các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã động viên và tặng nhiều suất quà có ý nghĩa cho hai anh em cháu L.V.H.P. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Trước đó, vào ngày 30/7/2026, khi đang sửa lại mái nhà, chẳng may cha của cháu L.V.H.P. bị điện giật nằm bất tỉnh. Mẹ của cháu lao vào cứu chồng, song cũng bị điện giật tử vong.

Cha mẹ mất đi, để lại hai anh em, trong đó người anh là sinh viên Đại học./.

Gắn kết tình quân dân qua mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” Đối với các em, những cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng vừa là Cha, vừa là Thầy, gương mẫu, chỉ bảo các em trong học tập và hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống.