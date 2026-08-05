Nghệ An: Sớm xử lý lấn chiếm luồng tuyến Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn

Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn (thuộc các xã Diễn Châu, Hải Châu và Đức Châu) là một trong 5 khu neo đậu tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2026 trên địa bàn Nghệ An. Khu neo đậu có quy mô cấp tỉnh, chiều dài luồng 5 km, độ sâu từ 1,1 đến 3,0 m, sức chứa khoảng 500 tàu cá và tiếp nhận tàu có chiều dài đến 20 m.

Tuy nhiên, hiện nay dọc luồng của khu neo đậu xuất hiện tình trạng người dân đóng cọc, giăng dây, giăng lưới để khai thác thủy, hải sản, gây cản trở giao thông đường thủy, ảnh hưởng dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, các địa phương cần sớm xử lý, giải tỏa dứt điểm các vật cản trong khu neo đậu.

Tính từ vị trí cầu Diễn Kim (bắc qua sông Bùng, nối 2 xã Diễn Châu và Hải Châu, Nghệ An) ngược lên thượng nguồn thuộc địa phận xã Đức Châu dễ dàng bắt gặp nhiều điểm lòng sông bị người dân địa phương tự ý chiếm dụng, đóng nhiều cọc tre, cọc gỗ và giăng dây chằng néo ngang qua sông để khai thác thủy, hải sản gây cản trở luồng tuyến khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn.

Suốt chiều dài Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn có nhiều điểm đang bị người dân đóng cọc, giăng lưới giữa lòng luồng tuyến để khai thác thủy, hải sản. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Mỗi khi tàu thuyền di chuyển qua các điểm này rất khó khăn bởi phải tránh các vật cản, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền ra vào khu neo đậu. Đặc biệt, tại đoạn tuyến từ cầu Diễn Vạn đến cầu Diễn Kỷ và ngược lên hướng cầu Bùng, người dân còn dựng lều trại ven sông và đóng nhiều cụm cọc bằng thân tre, gỗ dày đặc, giăng dây thừng ngang qua sông.

Thực trạng này diễn ra từ nhiều tháng qua đã “chặn đứng” luồng tuyến lưu thông đối với các loại phương tiện tàu, thuyền vào Khu neo đậu Lạch Vạn.

Ngoài đóng các cụm cọc, giăng dây thừng chắc chắn qua lòng sông Bùng, người dân còn dựng lên hệ thống lưới đăng cao khoảng hơn 2m, kéo dài gần hết chiều ngang lòng sông, tạo thành vật cản đối với với dòng di chuyển của các loài thủy sản tự nhiên và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông đường thủy cũng như khả năng tiêu thoát lũ khi mực nước dâng cao.

Việc lấn chiếm lòng luồng để đóng cọc, giăng lưới đánh bắt hải sản sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa bão của khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Vạn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

​Việc tự ý đóng cọc, giăng dây, giăng lưới chắn ngang lòng sông, đặc biệt trong khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, không chỉ cản trở hoạt động đi lại, neo đậu của phương tiện thủy mà còn gây ra nhiều hệ lụy về môi trường.

Các vật cản này khiến rác thải sinh hoạt, bèo, lục bình, cành cây và các loại phế thải theo dòng nước trôi về bị mắc lại, tích tụ trong thời gian dài, làm thu hẹp dòng chảy, kém lưu thông.

Tình trạng ứ đọng rác không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh mà còn làm mất mỹ quan, giảm hiệu quả khai thác và chức năng của khu neo đậu, nhất là trong mùa mưa bão khi nhu cầu tránh trú của tàu thuyền tăng cao.

Theo ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Diễn Bích, khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn đang tồn tại hai bất cập lớn: tình trạng phù sa bồi lấp khiến lòng sông ngày càng thu hẹp và việc một số hộ dân tự ý đóng cọc, giăng dây, giăng lưới trên lòng sông, gây cản trở hoạt động lưu thông của tàu thuyền, nhất là trong mùa mưa bão, nhu cầu neo đậu, tránh trú của tàu thuyền tăng cao.

Một điểm thuộc địa phận xã Đức Châu (Nghệ An) bị người dân địa phương chiếm dụng, đóng nhiều cọc tre, cọc gỗ và giăng dây chằng néo ngang trên lòng sông Lạch Vạn, cản trở luồng tuyến khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngư dân Nguyễn Văn Dũng, xã Diễn Châu, Nghệ An cho biết, luồng tuyến trong khu neo đậu tránh trú bão Lạch Vạn có mực nước đủ sâu, hai bên bờ được bao bọc bởi những cánh rừng sú, vẹt lâu năm nên kín gió, lại nằm cách xa cửa biển.

Vì vậy, ngay cả khi xảy ra bão lớn, khu vực này ít chịu tác động của sóng gió, tạo điều kiện an toàn cho tàu thuyền neo đậu tránh trú. Không chỉ tàu thuyền của ngư dân địa phương mà còn nhiều tàu thuyền từ các địa phương khác cũng lựa chọn vào đây tránh bão.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, tình trạng một số hộ dân lấn chiếm lòng sông, tự ý đóng cọc, giăng dây, giăng lưới trên sông đã cản trở việc ra, vào khu neo đậu của tàu thuyền, gây khó khăn cho ngư dân, nhất là mỗi khi có mưa bão.

Việc lấn chiếm lòng luồng với hệ thống cọc đóng dày và dây thừng giăng kín ngang sông đã gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện tàu, thuyền trong Khu neo đậu Lạch Vạn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nhiều ngư dân xã Diễn Châu cho biết, suốt chiều dài luồng tuyến khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Lạch Vạn, tình trạng người dân tự ý chiếm dụng lòng sông, đóng cọc, giăng dây, giăng lưới gây cản trở giao thông tập trung nhiều nhất ở đoạn tuyến thuộc địa bàn xã Đức Châu.

Mong muốn của ngư dân là chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, sớm xử lý tình trạng lấn chiếm luồng tuyến khu neo đậu để bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền của ngư dân ra, vào tránh trú bão.

Chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng khu neo đậu trước mùa mưa bão để bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền của ngư dân ra, vào tránh trú. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ông Chu Duy Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Châu (Nghệ An) cho biết, việc đóng cọc, giăng dây, giăng lưới trên luồng tuyến khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão là do một số cá nhân tự ý thực hiện, không được chính quyền địa phương cho phép.

Chính quyền địa phương sẽ tiến hành kiểm tra thực tế. Nếu phát hiện tình trạng người dân tự ý đóng cọc, giăng lưới trên sông gây cản trở giao thông đường thủy hoặc ảnh hưởng đến hoạt động neo đậu, lưu thông của tàu thuyền ra, vào khu tránh trú bão thì sẽ xử lý theo quy định./.

Xác minh tình trạng ô nhiễm tại cảng cá Lạch Vạn sau phản ánh của TTXVN Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND xã Diễn Châu chỉ đạo xác minh thông tin về tình trạng ô nhiễm tại cảng cá, khu neo đậu Lạch Vạn sau phản ánh của TTXVN.