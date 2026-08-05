Môi trường

Bàn giao một cá thể Diều hoa Miến Điện cho Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Các lực lượng chức năng xã xác định, đây là cá thể Diều hoa Miến Điện có tên khoa học Spilornis cheela, trọng lượng khoảng 1,4kg (là loài động vật hoang dã thuộc diện được pháp luật bảo vệ).

Thanh Thủy
Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)
Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 5/8, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa, Công an xã Khe Sanh bàn giao một cá thể Diều hoa Miến Điện cho Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/7, trên đường đi làm về, ông Nguyễn Trường, trú tại thôn 3A, xã Khe Sanh, phát hiện một bao tải bên đường có chuyển động.

Khi đến kiểm tra, ông phát hiện một con chim trong tình trạng không thể bay nên đưa về nhà chăm sóc.

Sau khi tìm hiểu và nhận thấy đây là động vật cần được bảo vệ, vào ngày 1/8, ông Trường đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh trình báo và tự nguyện giao nộp cá thể Diều hoa Miến Điện.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng xã xác định, đây là cá thể Diều hoa Miến Điện có tên khoa học Spilornis cheela, trọng lượng khoảng 1,4kg (là loài động vật hoang dã thuộc diện được pháp luật bảo vệ).

Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa, Công an xã Khe Sanh chăm sóc, bảo vệ cá thể động vật. Đồng thời, liên hệ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để thực hiện thủ tục bàn giao, cứu hộ.

Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh cũng phát thông báo tìm tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan (nếu có) theo quy định.

Vào ngày 5/8, cá thể Diều hoa Miến Điện đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Diều hoa Miến Điện #Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Quảng Trị
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