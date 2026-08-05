Thả kỳ đà hoa về rừng đặc dụng vườn chim Bạc Liêu

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Chiều ngày 5/8, tại rừng đặc dụng vườn chim Bạc Liêu, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu (thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau) phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng-phòng hộ Bạc Liêu và các đơn vị chuyên môn của phường Hiệp Thành tiến hành thả cá thể kỳ đà hoa (tên khoa học là Varanus Salvator) về môi trường tự nhiên.

Cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng 6 kg, dài khoảng 2 mét và lớp vảy có màu xám đen. Đây là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Trước đó, tối 4/8, anh Lê Hoàng Thơ, ngụ khóm Xóm Lẫm, phường Hiệp Thành, phát hiện một con kỳ đà khá lớn bò vào nhà nên đã chủ động trình báo với Công an phường Hiệp Thành. Đồng thời, phối hợp lực lượng Công an nộp cá thể kỳ đà hoa cho cơ quan Kiểm lâm. Tại thời điểm bị phát hiện, con kỳ đà hoa có tình trạng sức khỏe tốt.

Lực lượng Kiểm lâm thả con kỳ đà hoa về rừng bảo vệ loài động vật nguy cấp, quý, hiếm. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Theo cơ quan chức năng, kỳ đà hoa (Varanus salvator) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, được quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Đây là loài động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ; mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị ký biên bản bàn giao, tiếp nhận cá thể kỳ đà hoa. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau chọn rừng đặc dụng vườn chim Bạc Liêu làm nơi tái thả cá thể kỳ đà hoa. Bởi, đây là khu rừng có điều kiện sinh cảnh phù hợp với tập tính sinh sống của loài kỳ đà hoa, giúp cá thể nhanh chóng thích nghi, nâng cao khả năng sống sót và sinh trưởng sau khi trở về rừng.

Qua vụ việc, ngành chức năng cũng khuyến cáo đến người dân khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm không nên tự ý săn bắt hoặc nuôi nhốt. Đặc biệt là cần tự nguyên giao nộp hoặc thông báo ngay cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học./.

Nhiều loài chim quý hiếm về vườn chim Bạc Liêu cư trú Gần đây, Vườn chim Bạc Liêu ghi nhận tổng đàn cò nhạn lên đến 1.000 con và phát hiện thêm 700 cá thể quắm đen và 3 cá thể bồ nông chân xám về cư trú tại đây.