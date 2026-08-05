Bão số 3 tiếp tục đổi hướng, di chuyển nhanh hơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 3 tiếp tục đổi hướng Bắc Đông Bắc (trước đó là hướng Đông Đông Bắc), giữ nguyên cường độ, di chuyển nhanh hơn với tốc độ 10 km/h. Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Theo đó, hồi 16 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 4 giờ ngày 6/8, bão trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 16 giờ ngày 6/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tàu cá neo đậu để phòng tránh thời tiết xấu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu phát triển trên nhiều xã, phường thuộc thành phố Hà Nội như: Ba Đình, Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Dương Nội, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Đông, Hồng Hà, Khương Đình, Kim Liên, Kiến Hưng, Long Biên, Láng, Lĩnh Nam, Ngọc Hà, Phú Lương, Phúc Lợi, Phương Liệt, Sơn Tây, Thanh Liệt, Thanh Xuân, Thượng Cát, Tây Hồ, Tây Tựu, Tùng Thiện, Tương Mai, Từ Liêm, Việt Hưng, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Yên Hòa, Yên Nghĩa, Yên Sở, Ô Chợ Dừa, Đại Mỗ, Định Công, Đống Đa, An Khánh, Bát Tràng, Bình Minh, Bất Bạt, Chuyên Mỹ, Chương Dương, Cổ Đô, Dân Hòa, Dương Hòa, Gia Lâm, Hoài Đức, Hát Môn, Hòa Lạc, Hòa Phú, Hòa Xá, Hưng Đạo, Hạ Bằng, Hồng Sơn, Hồng Vân, Kiều Phú, Liên Minh, Minh Châu, Mỹ Đức, Nam Phù, Ngọc Hồi, Phù Đổng, Phú Cát, Phú Nghĩa, Phúc Lộc, Phúc Sơn, Phúc Thịnh, Phúc Thọ, Phượng Dực, Quảng Bị, Quảng Oai, Quốc Oai, Suối Hai, Sóc Sơn, Tam Hưng, Thanh Oai, Thanh Trì, Thuận An, Thư Lâm, Thường Tín, Thượng Phúc, Thạch Thất, Trung Giã, Trần Phú, Vân Đình, Vật Lại, Xuân Mai, Yên Lãng, Yên Xuân, Ô Diên, Đa Phúc, Đan Phượng, Đông Anh, Đại Thanh, Đại Xuyên, Ứng Hòa, Ứng Thiên thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Từ nay đến 19 giờ ngày 5/8, các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường, xã lân cận: An Khánh, Bát Tràng, Bình Minh, Bất Bạt, Chuyên Mỹ, Chương Dương, Cổ Đô, Dân Hòa, Dương Hòa, Hòa Phú, Hòa Xá, Hưng Đạo, Hạ Bằng, Hồng Sơn, Hồng Vân, Kiều Phú, Liên Minh, Minh Châu, Mỹ Đức, Nam Phù, Ngọc Hồi, Phù Đổng, Phú Cát, Phú Nghĩa, Phúc Lộc, Phúc Sơn, Phúc Thịnh, Phúc Thọ, Phượng Dực, Quảng Bị, Quảng Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Thuận An, Thư Lâm, Thường Tín, Thượng Phúc, Thạch Thất, Trung Giã, Trần Phú, Vân Đình, Vật Lại, Xuân Mai, Yên Lãng, Yên Xuân, Ô Diên, Đa Phúc, Đan Phượng, Đông Anh, Đại Thanh, Đại Xuyên, Ứng Hòa, Ứng Thiên, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà..., trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 5/8 đến sáng 7/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 5/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 7/8 mưa lớn giảm dần.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 5/8 có nơi trên 50mm như các trạm: Thượng Giáp (Tuyên Quang) 116,4mm, Hồ Sống Rắn (Quảng Ninh) 63,8mm, Bộc Bố (Thái Nguyên) 55,6mm,…

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ nay đến 20 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh thuộc khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ từ 10-20mm, có nơi trên 30mm; Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Mường Mô; Bum Tở, Nậm Hàng (tỉnh Lai Châu).

Nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại tỉnh Sơn La là các xã, phường: Mường Bú; Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Kim Bon, Muổi Nọi, Mường Khiêng, Mường Lạn, Mường Sại, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Quỳnh Nhai, Tà Hộc, Tân Phong, Yên Sơn.

Đối với tỉnh Phú Thọ gồm các xã, phường: Bình Nguyên, Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn; An Bình, Đoan Hùng, Hải Lựu, Hoàng An, Hợp Lý, Lạc Lương, Lập Thạch, Liên Hòa, Kỳ Sơn, Phong Châu, Thanh Miếu, Việt Trì, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Sơn, Tây Cốc, Thịnh Minh, Tiên Lữ, Yên Lãng, Yên Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Châu Quế, Cốc Lầu, Gia Hội, Lâm Thượng, Mỏ Vàng, Mường Lai, Quy Mông, Trạm Tấu, Văn Chấn, Xuân Hòa.Cùng với đó, tại tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Bình Xa, Phù Lưu, Tân An, Tân Trào, Thượng Nông; Bắc Mê, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bình An, Bình Ca, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Đông Thọ, Giáp Trung, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Hùng Đức, Hùng Lợi, Lâm Bình, Linh Hồ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nấm Dẩn, Ngọc Đường, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Phú Linh, Phú Lương, Pờ Ly Ngài, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Mỹ, Tân Tiến, Thái Hòa, Thàng Tín, Thượng Sơn, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Trung Thịnh, Trường Sinh, Xín Mần, Xuân Vân, Yên Hoa.

Tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bạch Thông, Bằng Thành, Bình Thành, Bình Yên, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Đại Phúc, Đại Từ, Đồng Hỷ, Kim Phượng, La Bằng, Lam Vỹ, Nà Phặc, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Phú Đình, Phú Lương, Phúc Lộc, Quang Sơn, Sảng Mộc, Thần Sa, Thượng Quan, Trung Hội, Văn Lăng, Vô Tranh, Yên Phong, Yên Trạch.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh gồm các xã, phường: Bãi Cháy, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Vàng Danh, Việt Hưng; Ba Chẽ, Đầm Hà, Điền Xá, Hải Ninh, Lương Minh, Cao Xanh, Đông Mai, Đông Triều, Hà Lầm, Hạ Long, Hoành Bồ, Hồng Gai, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí, Yên Tử, Quảng Đức, Quảng Hà.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Người dân quét dọn bùn đất sau lũ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/ TTXVN)

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ ngày 4/8 đến 14 giờ ngày 5/8), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Mô2 là 98mm (Lai Châu); Mường Bú 100mm (Sơn La); Trường Sơn 93,6mm (Phú Thọ); Tân Dương 77,6mm (Lào Cai); Kim Quan 135,4mm, Thượng Giáp 116,2mm (Tuyên Quang); Phú Đình 81,4mm (Thái Nguyên);...

Từ 17 giờ ngày 4/8 đến 14 giờ ngày 5/8, khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Móng Cái 128,8mm, Vàng Danh 112,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bão số 3 đổi hướng, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5 km/h Đến 13 giờ ngày 6/8, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines và di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.