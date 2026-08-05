Đồng Nai: Cháy nhiều kiốt kinh doanh gần khu vực chợ Biên Hòa

Tối 5/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực gần chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai), khiến nhiều ki-ốt và hàng hóa bị lửa thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/8, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một ki-ốt kinh doanh gần khu vực chợ Biên Hòa.

Phát hiện sự việc, người dân ở xung quanh khu vực nhanh chóng hô hoán và cùng lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy nhưng bất thành.

Một số người dân cho biết, bên trong kiốt có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng ra hàng chục kiốt xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.

TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc./.

Hà Nội: Cháy lớn tại Tân Triều Mới, nhiều bình gas được đưa ra khỏi hiện trường Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng kịp thời đưa nhiều bình gas ra khỏi khu vực hỏa hoạn, hạn chế nguy cơ cháy nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các hộ kinh doanh lân cận.