Thông tin mới về vụ cháy lớn tại khu vực chợ Biên Hòa

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại khu vực Chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai), ngay trong đêm 5/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đồng Nai), khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5/8 vụ cháy xảy ra tại khu Thương mại Biên Hòa, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đồng Nai (phường Trấn Biên).

Nhận được tin báo, Công an thành phố đã huy động lực lượng, phương tiện quy mô lớn, phối hợp với các đơn vị quân đội, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành và chính quyền địa phương khẩn trương khống chế, dập tắt vụ cháy. Công an thành phố đã huy động 31 xe cơ giới các loại cùng 151 cán bộ, chiến sỹ và đội viên trực tiếp tham gia chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại khu vực kiốt có kết cấu bêtông cốt thép, gồm 2 tầng. Do bên trong chứa lượng lớn hàng hóa dễ cháy như: vải, nhựa, cao su, mây tre đan và nhiều vật liệu dễ bắt lửa khác nên ngọn lửa phát triển rất nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình liền kề.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan và bảo vệ các khu vực xung quanh.

Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu ghi nhận khu vực cháy có diện tích khoảng 900m2, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngay trong đêm 5/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã có công văn khẩn chỉ đạo về vụ việc trên. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trấn Biên và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định của phòng cháy, chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ người và tài sản theo quy định nhằm giảm thiểu thiệt hại; đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy, đánh giá thiệt hại, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai giao Ủy ban Nhân dân phường Trấn Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy trên./.

Đồng Nai: Cháy nhiều kiốt kinh doanh gần khu vực chợ Biên Hòa Một số người dân cho biết, bên trong kiốt có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng ra hàng chục kiốt xung quanh.