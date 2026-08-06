Thời tiết ngày 6/8: Bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới bão này di chuyển theo hướng Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 3.

Trước đó, đêm 5/8, bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ sáng ngày 6/8 đến sáng 7/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều và đêm 6/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

"Từ chiều 7/8 mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng thông tin từ nay đến khoảng 8 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang từ 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường thuộc các tỉnh nêu trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do

mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to., trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung ở miền Đông Nam Bộ), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 6/8, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng Cấp 6, giật cấp 8; biển động. sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; các vùng biển khác của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7- 8, sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm khí tượng cảnh báo ngày và đêm 7/8, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; các vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác./.

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