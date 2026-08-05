Môi trường

Bão số 3 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Đông Nam

Hồi 19 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Thắng Trung
Bão số 3 gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển phía Đông Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 3 không thay đổi hướng di chuyển và cường độ. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Theo đó, hồi 19 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 7 giờ ngày 6/8, bão trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 19 giờ ngày 6/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Cụ thể, từ nay đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6/8, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bá Thước, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Hiền Kiệt, Mường Mìn, Phú Lệ, Phú Xuân, Sơn Thủy, Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa).

Đối với tỉnh Lâm Đồng gồm các xã, phường: Bảo Lâm 3, Cát Tiên 2, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Hòa Ninh, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, Suối Kiết, Trà Tân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

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Tỉnh Cao Bằng hiện có hơn 200 điểm có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 5/8, khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Cẩm Lương 50,8mm (Thanh Hóa); Đoàn Kết 40,8mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Bão số 3 tiếp tục đổi hướng, di chuyển nhanh hơn

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(TTXVN/Vietnam+)
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