Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại về nhà ở, giao thông tại tỉnh Sơn La

Từ đêm 5/8 đến ngày 6/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, sụt lún địa chất, ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 6/8, mưa lớn làm 12 nhà kiên cố và 1 nhà bán kiên cố bị thiệt hại từ 30%-50% ở các xã Muổi Nọi, Yên Châu; 17 nhà ở xã Thuận Châu và 4 nhà ở phường Chiềng An bị thiệt hại dưới 30% do sạt lở; 10 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở ở các xã Mường Khiêng, Chiềng Sơn, Nậm Ty.

Mưa lũ cũng làm 15 nhà ở xã Muổi Nọi và 8 nhà ở xã Thuận Châu bị ngập nước; 70 nhà ở xã Muổi Nọi nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở, đá lăn; sơ tán khẩn cấp 65 hộ/342 nhân khẩu ở xã Muổi Nọi đến nơi an toàn.

Cùng với đó, mưa lũ gây thiệt hại trên 70ha lúa ở các xã Muổi Nọi, Chiềng Sơ, Thuận Châu; 45 ha cà phê ở xã Muổi Nọi thu hoạch bị ảnh hưởng do sạt lở đất; hơn 190 con gia cầm bị cuốn trôi ở các xã Muổi Nọi, Thuận Châu; 3 xe ôtô lưu thông trên Quốc lộ 6 bị đất đá sạt lở vùi lấp; trên quốc lộ 37 sạt lở 90m³ đất đá tuyến đi bản Suối Thịnh và 24m³ đất đá tại Km9+800 tuyến đi bản Giàng, xã Gia Phù; sạt lở 125m đường nội bản ở xã Thuận Châu; sạt lở taluy âm dài khoảng 60m và tắc rãnh gây ngập đường khoảng 200m tuyến phường Chiềng An đi xã Chiềng La.

Ngay khi thiên tai xảy ra, tại những nơi bị mưa lũ, chính quyền các địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng cứu hộ, hỗ trợ các hộ dân bị cô lập; sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; tổ chức khơi thông dòng chảy, tập trung khắc phục các điểm ngập úng và sạt lở; rà soát, cắm biển cảnh báo và hót dọn sạt lở tại các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, lực lượng công an toàn tỉnh Sơn La đã huy động trên 140 lượt cán bộ, chiến sỹ và hơn 100 lượt lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục thiên tai, phân luồng, điều tiết giao thông; sơ tán các hộ dân cùng nhiều tài sản tại các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tổ chức trực ban nghiêm túc; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết; tiếp tục thống kê, cập nhật đầy đủ tình hình thiệt hại, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.

Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ sạt lở trên nhiều tuyến giao thông trước mùa mưa bão Các địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo, xử lý sự cố.

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