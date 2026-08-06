Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 6/8 đến sáng 7/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/8, khu vực Hà Tĩnh, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

"Từ chiều 7/8 mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Từ nay đến 20 giờ 30, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Phú Thọ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Thanh Hóa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Mường Than, Pa Ủ, Pu Sam Cáp, Tà Tổng, Thu Lũm (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Luân, Mường Phăng, Mường Tùng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Phình Giàng, Pu Nhi, Quài Tở, Sín Chải, Sính Phình, Tìa Dình, Xa Dung.

Đối với tỉnh Sơn La là các xã, phường: Đoàn Kết, Muổi Nọi, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Vân Hồ; Bắc Yên, Bó Sinh, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sơn, Chiềng Sung, Co Mạ, Long Hẹ, Lóng Sập, Mường Bú, Mường Chanh, Mường Khiêng, Mường Lầm, Mường Lèo, Nậm Lầu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Mộc Châu, Tô Hiệu, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Púng Bánh, Tà Xùa, Thuận Châu, Tô Múa, Xuân Nha, Yên Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm các xã, phường: Ngọc Sơn; Đại Đồng, Lạc Sơn, Mai Hạ, P. Phong Châu; An Bình, Bao La, Mai Châu, Mường Thàng, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Mai, Tân Pheo, Yên Phú, Yên Thủy.

Sạt lở taluy âm cuốn mất hoàn toàn một đoạn nền đường ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Các xã, phường thuộc tỉnh Lào cai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm Cảm Nhân, Phong Dụ Thượng, Văn Chấn; Gia Hội, Hưng Khánh, Lục Yên, Mỏ Vàng, Mường Lai, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Phình Hồ, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Yên Bình.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Hàm Yên; Bạch Ngọc, Bản Máy, Bằng Hành, Bình An, Đồng Tâm, Đồng Yên, Hùng Lợi, Lâm Bình, Liên Hiệp, Mỹ Lâm, Sơn Thủy, Thàng Tín, Tri Phú, Xín Mần.

Tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bạch Thông, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Cường Lợi, Đại Phúc, Lam Vỹ, Quảng Bạch, Thanh Thịnh, Trần Phú, Xuân Dương, Yên Thịnh.

Tỉnh Quảng Ninh gồm các đặc khu Cô Tô, Vân Đồn.

Tỉnh Thanh Hóa có các xã, phường: Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Phú Lệ, Quan Sơn, Tam Lư, Thạch Quảng; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Quang Chiểu, Quý Lương, Tam Chung, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Nhân, Yên Thắng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ ngày 5/8 đến 14 giờ ngày 6/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Than 60,4mm (Lai Châu); Na Son 64,6mm (Điện Biên); Bon Phặng 148,4mm (Sơn La); Ban Quản lý Ngọc Sơn 139mm (Phú Thọ); Cảm Nhân 115,8mm (Lào Cai); Bằng Cốc 103mm (Tuyên Quang); Dương Phong 81mm (Thái Nguyên); Cô Tô 87,4mm (Quảng Ninh); Phú Sơn 138,4mm (Thanh Hóa).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm 6 và ngày ngày 7/8, vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m; riêng khu vực giữa Biển Đông sóng cao 2-4m.

Cảnh báo, đêm 7 và ngày 8/8, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, riêng Nam Biển Đông 1,5-2,5m, biển động.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Tây đến Tây Nam có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6. Vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; các vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác./.

Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại về nhà ở, giao thông tại tỉnh Sơn La Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, sụt lún địa chất, ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng ở tỉnh Sơn La.

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