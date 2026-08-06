Quảng Trị ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp

Tỉnh Quảng Trị đang thực hiện lộ trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 94,3 tỷ đồng. Qua đó, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững và nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị ưu tiên đầu tư đối với các cụm công nghiệp có lưu lượng nước thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường, có tỷ lệ lấp đầy cao và đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai và môi trường.

Tại tỉnh Quảng Trị có 9 Cụm công nghiệp được ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung với tổng kinh phí dự kiến khoảng 94,3 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2028, tỉnh tập trung đầu tư tại các cụm công nghiệp Lộc Ninh, Đông Lễ, Đông Ái Tử, Ái Tử, Cam Hiếu, Hải Chánh, Hải Lệ và Krông Klang; giai đoạn 2029-2030 tiếp tục triển khai tại Cụm công nghiệp 9D.

Đối với các cụm công nghiệp chưa thuộc diện ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trong giai đoạn này, tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng chủ động xây dựng, vận hành công trình xử lý nước thải bảo đảm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tạo điều kiện triển khai đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính cùng các cơ quan, địa phương tham mưu bố trí nguồn lực và hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, đầu tư công.

Các xã, phường có cụm công nghiệp chịu trách nhiệm rà soát hiện trạng, đề xuất danh mục dự án, phối hợp giải phóng mặt bằng và triển khai đầu tư; các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm đầu tư, vận hành, quan trắc và quản lý hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

Việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới./.

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