Đắk Lắk truy quét, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn ra phức tạp ở một số địa bàn quản lý của các Hạt Kiểm lâm khu vực, như: Krông Bông, Ea Kar, Buôn Đôn...

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường quản lý bảo vệ rừng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Từ đầu năm đến hết tháng 7/2026, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk xử lý 502 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, chủ yếu là hành vi phá rừng trái pháp luật. Nguyên nhân được xác định là do người dân địa phương có nhu cầu cao về đất canh tác nên gia tăng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Trong khi đó, Ủy ban nhân dân cấp xã gặp khó khăn khi thiếu công chức chuyên trách về lâm nghiệp; hoạt động kiểm lâm trên địa bàn ở một số xã còn mỏng, việc huy động nguồn lực bảo vệ rừng còn khó khăn.

Những năm gần đây, địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Kar là một trong những khu vực phức tạp về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Do đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương, chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Lâm sản bị thu giữ tại Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Kar. (Ảnh Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Vũ Trọng Hiếu, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Kar cho biết, từ đầu năm đến nay, địa bàn Hạt quản lý xảy ra 87 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó chủ yếu là phá rừng trái pháp luật nhằm lấy đất sản xuất.

Trước tình hình trên, Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Kar đã chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng sát với thực tế ở địa phương; trong đó, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và chủ rừng kiểm tra, truy quét các khu vực phức tạp về phá rừng và lấn chiếm đất rừng. Do đó, số vụ vi phạm đã giảm so với cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ hình thành “điểm nóng” về lấn chiếm đất rừng.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, nhằm nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng trên toàn tỉnh, Chi cục đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm khu vực tăng cường hỗ trợ lực lượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, như: vùng giáp ranh với tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và tại các khu vực có số vụ vi phạm cao trong thời gian qua.

Đồng thời, thực hiện tốt việc theo dõi cập nhật diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng; kiểm tra, rà soát biến động về rừng, các nguyên nhân suy giảm rừng tự nhiên tại các đơn vị chủ rừng để kịp thời báo cáo; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đề xuất kiểm điểm những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện xử phạt hoặc đề xuất xử lý các chủ rừng, địa phương, đơn vị vi phạm trong việc theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng theo quy định pháp luật.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường truy quét, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, tại các khu vực trọng điểm xảy ra phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và lấn chiếm đất rừng, tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ rừng truy quét, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

Phá, đốt rừng nhằm lấy đất sản xuất ở Hạt Kiểm lâm khu vực Ea Kar. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh kiên quyết đấu tranh, truy quét không có vùng cấm đối với các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản khác trái phép để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải pháp phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn phát sinh điểm nóng về đất đai và phương án xử lý bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chủ rừng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, chống phá rừng trên địa bàn quản lý; xây dựng phương án triển khai kế hoạch bảo vệ rừng trên địa bàn cấp xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng Công an xã, xã đội, dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp, tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Tùy tình hình cụ thể tại từng địa phương, bố trí ít nhất 1 tháng/một đợt truy quét, xử lý các điểm phá rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo thống kê, hiện diện tích rừng trên địa bàn tỉnh là hơn 743.171 ha (trong đó hơn 530.868 ha rừng tự nhiên; hơn 212.303 ha rừng trồng). Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%./.

Đắk Lắk: Làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ gần 400ha rừng bị suy giảm Theo ông Nguyễn Minh Chí, việc không phát hiện kịp thời, trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng là Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng, chính quyền địa phương.