Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực ở Nghệ An

Mưa lớn kéo dài từ ngày 5/8 đến chiều 6/8 tại Nghệ An làm mực nước trên nhiều sông, suối dâng cao, khiến một số cầu, ngầm tràn bị ngập, dòng chảy xiết, giao thông bị chia cắt; nhiều cụm dân cư bị ngập.

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi

Chiều 6/8, ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý, Nghệ An, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 5/8, mực nước sông Nậm Nơn dâng cao, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng chảy mạnh làm hư hỏng trụ cầu hai đầu và ngập mặt cầu tạm bắc qua sông Nậm Nơn, khiến người dân các bản biên giới Yên Hòa, Nhọt Lợt, Piêng Pèn tạm thời bị chia cắt.

Trong thời gian cầu tạm bị ngập, để tiếp cận các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt, Piêng Pèn, người dân phải đi theo Quốc lộ 16, vòng qua Pha Chiếng, xuống bản Hoa Lý rồi quay ngược trở lại, quãng đường xa hơn nhiều.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lý phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an xã và các đoàn thể địa phương thiết lập chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại khu vực cầu tạm; đồng thời bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Đến chiều cùng ngày, mực nước sông Nậm Nơn đã giảm, cầu tạm không còn bị ngập. Lực lượng chức năng triển khai dọn dẹp để sớm khôi phục giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Cùng ngày, chính quyền xã Yên Hòa cho biết, cầu tràn Văng Ống (bản Cốc Tạt) bị ngập sâu, dòng chảy mạnh khiến giao thông trên tuyến đường này tê liệt.

Tại xã Nga My, tuyến đường nối bản Xốp Kho với bản Na Ngân xảy ra sạt lở đất đá tại một số vị trí taluy dương, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường độc đạo này.

Trước đó, chiều 5/8, mưa lớn làm nước các khe, suối dâng nhanh, gây ngập cục bộ tại bản Xiêng Men (xã Yên Hòa), ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, ruộng vườn và chuồng trại chăn nuôi.

Xã Mường Ham cũng xuất hiện ngập cục bộ ở một số khu vực. Tại xóm Thái Học, cầu bản Bom bị ngập, nước rút chậm khiến một hộ dân bị ảnh hưởng. Tại xóm Hùng Cường, tuyến đường qua tràn bị ngập, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, bố trí người túc trực, cấm người và phương tiện qua lại.

Tại xóm Đại Cường, khu vực tràn Đồng Tiến bị ngập, hai nhà dân cũng bị ảnh hưởng. Tại các địa bàn xảy ra ngập lụt, chính quyền địa phương và Ban quản lý các bản tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra sông, suối bắt cá, vớt củi nhằm phòng ngừa tai nạn.

Nhiều đoạn bờ suối có nguy cơ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa hạ tầng và khu dân cư dọc tuyến đường 48C chạy qua địa bàn xã Nga My, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Chủ động ứng phó, không chủ quan trước thiên tai

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, ngày 4/8/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 29/BCH-SNNMT.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phải theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; kịp thời thông tin đến các tổ chức và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh phù hợp.

Các địa phương được yêu cầu huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là tại các khu vực đã có mưa lớn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường chính, hạn chế ngập úng tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và các hồ chứa xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là hệ thống thông tin cơ sở nhằm cập nhật diễn biến thời tiết, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các phương án ứng phó với thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường) khi có tình huống xảy ra./.

Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

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