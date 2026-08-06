Bàn giao 24 căn nhà tái định cư cho các hộ dân bị lũ quét ở Mường Than

Ngày 6/8, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than.

Sau 16 ngày được lực lượng quân đội thi công thần tốc, 24 ngôi nhà thuộc khu tái định cư tại bản Sân Bay đã hoàn thành để kịp thời bàn giao cho người dân bị lũ quét mất nhà cửa tại bản Chít, xã Mường Than.

Tại buổi lễ, 24 gia đình được bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất. Mỗi ngôi nhà lắp ghép có diện tích 80m2 trên diện tích đất 200m2.

Có mặt tại lễ bàn giao, phóng viên TTXVN được chứng kiến các ngôi nhà đã được dân dọn vào ở. Các vật dụng như giường, tủ, chăn gối, nồi cơm điện, quạt điện... đồ dùng cho sinh hoạt đã đầy đủ. Hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, nước, mạng Internet... trang bị đồng bộ.

Khu vực xây dựng 24 căn nhà tái định cư cho các hộ dân tại bản Sân Bay, xã Mường Than. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trong ngôi nhà số 5, anh Phạm Thanh Hải (người mất vợ và 2 con trong đợt lũ quét) xúc động chia sẻ: "Dù nỗi đau mất mát người thân còn đó nhưng tôi sẽ cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống. Khu tái định cư có nhiều bà con về đây nên mọi người cũng động viên nhau, chia sẻ khó khăn cùng giúp nhau xây dựng lại cuộc sống mới."

Bốc thăm được ngôi nhà số 4, chị Lò Thị Thiết (bản Sân Bay, xã Mường Than) tâm sự: "Sắp tới, xã còn tổ chức định hướng nghề nghiệp, tạo sinh kế để bà con có công ăn việc làm. Gia đình tôi quyết tâm làm lại từ đầu, vươn lên vượt khó."

Khu tái định cư được xây dựng tại bản Sân Bay gần Quốc lộ 32 có địa thế bằng phẳng, an toàn. 24 ngôi nhà đầu tiên được xây dựng dọc con đường lớn.

Sau lễ bàn giao này, tỉnh Lai Châu tiếp tục xây dựng 20 căn nhà cho những hộ dân ở trong các bản của xã Mường Than để tái định cư. Đây sẽ là khu tái định cư tập trung cho hơn 250 hộ dân của xã trên tổng diện tích 18ha.

Đại diện cho 24 hộ gia đình nhận nhà mới và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Lò Văn Bun (ở số nhà 16) bày tỏ niềm vui, xúc động, lòng biết ơn trước sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Học viện Hậu cần, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ, học viên cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ để bà con có được những ngôi nhà khang trang, kiên cố, an toàn. Đây là nguồn động viên để các gia đình sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Người dân bản Sân Bay chia tay cán bộ chiến sỹ đã hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai xây dựng Khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, phấn đấu bố trí đất ở và hỗ trợ ổn định đời sống cho 296 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp bà con an cư, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngay trên mảnh đất quê hương.

Trận lũ quét xảy ra vào ngày 17/7 tại xã Mường Than đã làm 17 người thương vong; hàng trăm ha lúa, hoa màu, đàn vật nuôi, tài sản khác của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, điện nước bị hư hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại gần 250 tỷ đồng về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong đó, có 24 gia đình bị mất trắng nhà cửa.

Trước tình hình cấp bách đó, trên tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với quyết tâm nhanh chóng ổn định cuộc sống nhân dân vùng thiên tai "Không để ai bị bỏ lại phía sau," tỉnh Lai Châu đã khẩn trương triển khai xây dựng công trình khẩn cấp sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách xã Mường Than; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương tập trung triển khai thi công xây dựng Khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và xã Mường Than triển khai xây dựng khu tái định cư mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân của Học viện Hậu cần có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nhà ở tái định cư tại xã Mường Than.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho 3 cá nhân của Học viện Hậu cần có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nhà ở tái định cư tại xã Mường Than./.

Xuyên ngày đêm xây nhà cho nhân dân vùng lũ Mường Than Hàng trăm chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phối hợp với 56 cán bộ, học viên Học viện Hậu cần đang chạy đua với thời gian hoàn thành nhà lắp ghép cho 24 hộ dân vùng lũ Mường Than.