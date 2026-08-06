Vụ cháy nhà dân lúc rạng sáng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hai người tử vong

Trưa 6/8, cơ quan chức năng xác nhận hai nạn nhân trong vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, lúc 4 giờ 14 phút ngày 6/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại căn nhà số 245 Nguyễn Văn Đậu. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 27 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra cháy có ba người trong nhà. Một người đã tự thoát ra ngoài, hai người còn lại mắc kẹt bên trong. Cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt căn nhà có quy mô một trệt, một lầu, tổng diện tích sử dụng khoảng 122m2. Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm, được phát hiện sau một thời gian nên khói độc tích tụ dày đặc.

Trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy như quần áo, tủ gỗ..., trong khi tầng trên không có khoảng hở để thoát khói, khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải tiếp cận từ mái tầng hai để tìm kiếm người mắc kẹt.

Đến 4 giờ 25 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan chức năng, hai nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định gồm: ông Nguyễn Tất Thắng (sinh năm 1986, chủ nhà) và cháu Nguyễn Hoàng Thiên Ân (sinh năm 2014, con trai ông Thắng). Người còn lại trong gia đình đã tự thoát khỏi đám cháy.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo, người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, trang bị bình chữa cháy và phương tiện thoát nạn; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; đồng thời chủ động xây dựng phương án thoát nạn tại gia đình.

Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh cắt nguồn điện, tổ chức thoát nạn an toàn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và gọi ngay số 114 để được hỗ trợ./.

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