Hà Nội: Tái thiết sông Hồng - bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Ban Biên tập Tin Kinh tế (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tái thiết sông Hồng - bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị."

Tọa đàm có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam cùng đại diện các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam và các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội. Chương trình nhằm tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình xây dựng và triển khai Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt ngày 13/5/2026 đánh dấu một bước chuyển mình lớn về tư duy: lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong tầm nhìn 100 năm, thành phố đặt mục tiêu nghiên cứu đại lộ cảnh quan dài 80 km dọc sông Hồng, đồng thời xác định chuyển đổi tư duy quy hoạch theo hướng lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm.

Dự án là sự cụ thể hóa các chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chủ trương, nghị quyết và kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội với tầm nhìn: xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tham dự tọa đàm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung phân tích những điểm mới trong tư duy quy hoạch và ý nghĩa chiến lược của dự án đối với tương lai phát triển Hà Nội cũng như giải pháp thực thi.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đánh giá về những điểm khác biệt của dự án lần này, đặc biệt là cách tiếp cận toàn diện dưới các góc nhìn.

Dự án không chỉ giải quyết các vấn đề về giao thông hay chỉnh trang đô thị mà hướng tới tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô, khai thác hiệu quả giá trị của dòng sông Hồng như một trục động lực phát triển.

Đồng hành cùng tọa đàm là kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tham luận về vấn đề kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng không gian công cộng thông qua Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững dựa trên sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên của dòng sông.

Theo các chuyên gia, sông Hồng là trục cảnh quan, không gian văn hóa và động lực phát triển mới của Thủ đô, cần quy hoạch đột phá, đa chức năng, tôn trọng tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tại tọa đàm, các chuyên gia cũng tập trung trao đổi về những nội dung như chuyển đổi tư duy từ "quản lý dòng sông" sang "phát triển thích ứng cùng dòng sông;" kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị ven sông; các nguyên tắc bảo vệ hệ sinh thái trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch; cũng như giải pháp để người dân thực sự trở thành chủ thể hưởng lợi từ dự án.

Để Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trở thành hiện thực, yếu tố then chốt là sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân. Đây được xem là điều kiện quan trọng để biến những định hướng quy hoạch thành động lực phát triển mới, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại trong tương lai./.

KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Theo KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam: sông Hồng là trục cảnh quan, không gian văn hóa và động lực phát triển mới của Thủ đô, cần quy hoạch đột phá, đa chức năng, tôn trọng tự nhiên và lấy con người làm trung tâm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Tái thiết sông Hồng: Bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Tái thiết sông Hồng: Bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tọa đàm “Tái thiết sông Hồng: Bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Tọa đàm “Tái thiết sông Hồng: Bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị”. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Các đại và chuyên gia biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Hà Nội sẽ lấy ý kiến người dân về quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Các đồ án quy hoạch chi tiết Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được hoàn thiện và sẽ công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.