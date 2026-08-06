Hỗ trợ toàn diện thúc đẩy người khuyết tật tham gia tích cực vào đời sống xã hội

Sau 5 năm triển khai các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, thành phố Cần Thơ từng bước hình thành hệ thống hỗ trợ toàn diện, tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật và người khuyết tật được tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ công, tham gia ngày càng tích cực vào đời sống xã hội.

Từ kết quả đạt được, địa phương tiếp tục định hướng mở rộng các mô hình hỗ trợ theo hướng bền vững, tăng cường phối hợp liên ngành nhằm tạo môi trường hòa nhập bình đẳng và lâu dài cho người khuyết tật.

Giai đoạn 2021-2025, Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam phối hợp với Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang (cũ) cùng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục vì Người Điếc (PARD) triển khai các hoạt động thúc đẩy hòa nhập xã hội cho người khuyết tật.

Bà Trần Mạnh Thùy Trang, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, nhu cầu hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em tại địa phương là rất lớn, đòi hỏi sự đầu tư liên tục từ phát hiện sớm, can thiệp sớm đến giáo dục hòa nhập và hỗ trợ chuyển tiếp sang học nghề, việc làm.

Ngành Giáo dục thành phố xác định tiếp tục lồng ghép giáo dục hòa nhập vào các kế hoạch phát triển giáo dục địa phương; phát triển các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập theo hướng trở thành trung tâm nguồn cấp tỉnh; đồng thời tăng cường đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên nòng cốt.

Việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Các ngành Y tế, bảo trợ xã hội và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, can thiệp sớm; đơn giản hóa thủ tục xác nhận khuyết tật, cải thiện khả năng tiếp cận công trình, dịch vụ công thông qua đầu tư đường dốc, nhà vệ sinh phù hợp và thiết bị hỗ trợ học tập.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Quản lý Chương trình cấp cao thuộc Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung duy trì và nhân rộng những mô hình đã phát huy hiệu quả, ưu tiên phát triển các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập thành trung tâm nguồn; đào tạo nguồn nhân lực theo từng cấp học và từng dạng tật.

Chương trình cũng tăng cường sự tham gia của gia đình, nhà trường và cộng đồng, mở rộng hợp tác với tổ chức của người khuyết tật trong vận động chính sách, kết nối việc làm và hỗ trợ sinh kế.

Các hội và nhóm người khuyết tật sẽ tiếp tục được củng cố năng lực quản trị, đào tạo giảng viên nguồn, mở rộng mạng lưới hội viên, tăng cường kết nối doanh nghiệp và huy động nguồn lực xã hội nhằm tạo thêm cơ hội học nghề, việc làm và tham gia các hoạt động cộng đồng cho người khuyết tật.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Võ Hồng Lam thông tin, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan duy trì và phát huy các mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập đã được kiểm chứng hiệu quả.

Trọng tâm là giúp trẻ em khuyết tật phát triển kỹ năng giao tiếp, học tập, tự phục vụ và kỹ năng xã hội, đồng thời mở rộng việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với từng dạng tật nhằm nâng cao khả năng hòa nhập trong môi trường học đường.

Đối với người khuyết tật, các đơn vị sẽ tạo cơ hội mở rộng cơ hội tham gia hội, nhóm, lớp đào tạo nghề, kỹ năng sống, tiếp cận nguồn vốn và kết nối việc làm.

Đây là những giải pháp quan trọng giúp người khuyết tật nâng cao năng lực tự chủ, cải thiện thu nhập và phát huy vai trò trong gia đình cũng như cộng đồng.

Các hoạt động trong 5 năm qua còn góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững về thể chế. Trong đó, việc hình thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hậu Giang, bổ sung chức năng can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ cùng hệ thống tài liệu chuyên môn và đội ngũ giảng viên nguồn đã tạo điều kiện để các mô hình hỗ trợ tiếp tục được duy trì và nhân rộng sau khi chương trình kết thúc.

Đến nay, chương trình đã nâng cao năng lực cho hơn 1.600 cán bộ quản lý và giáo viên, nâng cao nhận thức cho hơn 1.100 phụ huynh, người chăm sóc và thành viên cộng đồng; hỗ trợ trực tiếp cho gần 1.100 trẻ em khuyết tật được đến trường lần đầu hoặc chuyển tiếp lên bậc học cao hơn.

Gần 2.300 người khuyết tật, thành viên cộng đồng và nhà tuyển dụng được nâng cao nhận thức về quyền và năng lực của người khuyết tật; tạo cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, học nghề và hỗ trợ tài chính phát triển sinh kế.

Những kết quả đạt được cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa ngành giáo dục, các tổ chức của người khuyết tật, chính quyền địa phương và đối tác phát triển.

Cách tiếp cận này từng bước chuyển hoạt động hỗ trợ từ giải pháp riêng lẻ sang xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện về giáo dục, y tế, đào tạo nghề, tạo sinh kế và mở rộng cơ hội tham gia đời sống cộng đồng cho người khuyết tật./.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác hỗ trợ người khuyết tật Chính phủ kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và tổ chức xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện chính sách hỗ trợ người khuyết tật.

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