Cán bộ làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công được nhận hỗ trợ tiền

Từ ngày 1/8/2026, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn Tây Ninh bắt đầu được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng (theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 17/7/2026).

Chính sách được kỳ vọng góp phần tạo động lực để đội ngũ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để triển Nghị quyết trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; đồng thời, lập hồ sơ, đề nghị bổ sung dự toán kinh phí và thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ theo đúng quy định.

Sở Tài chính được giao phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí bảo đảm việc thực hiện.

Đối tượng được hưởng chính sách gồm: cán bộ, công chức, viên chức và viên chức quản lý được cơ quan có thẩm quyền cử đến làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Đây là lực lượng trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Mức hỗ trợ được áp dụng là 3 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các trung tâm. Ngoài ra, nhân viên hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và lao công làm việc thường xuyên tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã được hỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp một người đủ điều kiện hưởng nhiều chế độ hỗ trợ khác nhau, chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Người được bố trí làm việc tại nhiều đơn vị chỉ hưởng hỗ trợ tại đơn vị trực tiếp làm việc. Những trường hợp nghỉ việc từ 7 ngày làm việc trở lên trong tháng hoặc nghỉ không hưởng lương sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ của tháng đó.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công các cấp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chính sách không chỉ góp phần động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ./.

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