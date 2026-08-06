Người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép

Thời gian qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu lách cơ chế kiểm duyệt của nền tảng nhằm tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản số 7939/SYTKTLVYT ngày 5/8 gửi Công an thành phố Hà Nội; Sở Công Thương; Ủy ban Nhân dân các xã, phường đề nghị triển khai một số giải pháp để kịp thời kiểm tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trường hợp phát hiện sản phẩm thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành y tế hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về dược, thiết bị y tế, đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế Hà Nội để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm theo nội dung phản ánh của báo chí và thông tin thu thập được qua công tác quản lý.

Chi cục Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả; hàng nhập lậu; hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông; vi phạm về nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại và thông tin kết quả về Sở Y tế để phối hợp quản lý, xử lý.

Ủy ban Nhân dân xã, phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường quản lý nhà nước, rà soát, nắm tình hình các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, quảng cáo sản phẩm giảm cân, đặc biệt là cơ sở có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc quảng cáo, bán hàng thông qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử; tập trung rà soát cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, spa, cơ sở kinh doanh trực tuyến, kho chứa hàng, địa điểm tập kết, giao nhận hàng hóa và các tổ chức, cá nhân kinh doanh qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử có địa chỉ hoặc hoạt động thực tế trên địa bàn.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm chất lượng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, sản phẩm chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành; vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh./.

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