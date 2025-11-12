Bộ Y tế: Phát hiện sản phẩm giảm cân Minami giả mạo bản công bố

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 12/11 thông tin đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn Thực phẩm phát hiện sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee).

Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn Thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm Giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng của Công ty TNHH Thương mại HKK, địa chỉ Tầng 7 số 69, đường Nguyễn Huy Quang, phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Cục An toàn Thực phẩm chuyển nội dung trên đến Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để Quý Cơ quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến sự việc này, ngày 11/11/2025, Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành Công văn số 2284/ATTP-SP gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng trên các ứng dụng trên mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc chưa nộp bản tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cùng ngày, Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành Công văn số 2285/ATTP-SP yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ: Các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận./.

