Nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao tặng 200 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt cùng hiện vật.

Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội đối với những người đang gánh chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chất độc da cam; qua đó, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân ái và trách nhiệm đến cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ là thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đây là việc làm thiết thực nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng yếu thế. Địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, thực hiện chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long lưu ý, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các đối tượng yếu thế, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các chương trình nhân đạo.

Trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng địa phương bằng nhiều chương trình thiết thực, bền vững; góp phần tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 11.500 nạn nhân chất độc da cam, khoảng 43.000 người khuyết tật và gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Những năm qua, Hội đã vận động nguồn lực xã hội hóa gần 595 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực. Từ nguồn lực này, hàng trăm căn nhà tình nghĩa và cầu giao thông nông thôn được xây dựng; hàng nghìn suất học bổng, xe lăn được trao tặng; nhiều chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim, mổ mắt, tạo sinh kế được triển khai, góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về hậu quả lâu dài của chất độc da cam; lan tỏa phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam," huy động thêm các nguồn lực chăm lo tốt hơn cho nạn nhân, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"./.

Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Sau 65 năm, hậu quả của chất độc da cam vẫn còn hiện hữu khi hàng triệu người Việt Nam đang chịu ảnh hưởng, nhiều gia đình có từ hai đến ba thế hệ mang di chứng bệnh tật.

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