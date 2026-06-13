Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác hỗ trợ người khuyết tật

Nhằm tăng cường hiệu quả chỉ đạo, điều phối các chính sách dành cho người khuyết tật, Chính phủ vừa kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành và tổ chức xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1059/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam (Ủy ban).

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban là bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban là bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Các Ủy viên Ủy ban gồm có: Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ngoài ra, Ủy ban còn có các Ủy viên sau: Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; ông Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam; bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam; ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Chức năng của Ủy ban

Ủy ban có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác người khuyết tật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác người khuyết tật; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong thực hiện công tác người khuyết tật.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ủy ban

Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ủy ban, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện các nhiệm vụ giúp việc cho Ủy ban, bảo đảm không làm tăng đầu mối tổ chức và không thêm biên chế./.

Trao quyền để người khuyết tật trở thành chủ thể tham gia phát triển Công tác giáo dục, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật được đẩy mạnh, góp phần thay đổi nhận thức xã hội theo hướng tiếp cận dựa trên quyền và sự tham gia chủ động của người khuyết tật.